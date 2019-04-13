HUAWEI представил новую линейку смартфонов

13-04-2019, 07:45

Компания HUAWEI представила в Алматы линейку новых смартфонов: HUAWEI P30 Pro, HUAWEI P30 и HUAWEI P30 lite.

P30 и P30 Pro стали флагманскими камерофонами компании, способными конкурировать с профессиональными камерами благодаря инновационному спектральному сенсору HUAWEI, объективам с суперзумом, новой ToF-камере (Time of Flight) и технологиям стабилизации изображения OIS и AIS.

Ричард Ю, Президент HUAWEI Consumer BG ходе мировой премьеры этих смартфонов в Париже, отметил: «Смартфоны серии HUAWEI P30 олицетворяют собой настоящий прорыв в области мобильной фотографии, который стал результатом долгого процесса совершенствования технологий мобильных камер. Такие инновации, как спектральный сенсор и объективы с суперзумом позволили нам серьёзно продвинуться не только в фотографии, но и в записи видео. Серия HUAWEI P30 устанавливает свои правила для нескольких новых поколений смартфонов».

Реалистичная фотосъемка профессионального уровня

HUAWEI P30 Pro оснащён новой системой камер Leica с четырьмя объективами, включая 40 МП основную камеру со спектральным сенсором HUAWEI, 20 МП ультраширокоугольный объектив, 8 МП телефото-объектив, а также ToF камеру. Новые смартфоны оснащены 32 МП фронтальной камерой для селфи-съемки.

1/1.7-дюймовый спектральный сенсор регистрирует свет абсолютно новым способом. Цветовой фильтр RYYB сенсора отличается от традиционного фильтра RGGB тем, что в нём зелёные пиксели заменены на жёлтые, что позволило расширить диапазон ISO вверх до значений 204 800 и 409 600 для HUAWEI P30 и HUAWEI P30 Pro соответственно. Благодаря этому фундаментальному изменению в технологии сенсора в сочетании со светосильными объективами камер (f/1.6) и системой стабилизации HUAWEI AIS+OIS HUAWEI P30 Pro предлагает новые возможности для мобильной фотографии и видеографии в широком диапазоне сценариев съёмки и условиях освещения.

Благодаря перископической конструкции объективы с суперзумом обеспечивают качественное 5-кратное оптическое увеличение. Сенсор также имеет гибридный 10-кратный зум и цифровой зум с 50-кратным увеличением. Призматический оптический элемент в телефото-камере отклоняет свет на 90 градусов и обеспечивает максимальное фокусное расстояние, при этом позволяя сохранять корпус смартфона тонким.

Флагман HUAWEI P30 Pro оснащен ToF-камерой, которая определяет глубину резкости и позволяет аккуратно разделить изображение на отдельные элементы. Точное измерение дистанции до объекта позволяет смоделировать несколько уровней эффекта «боке» — от полностью чёткого заднего плана до кремового «боке» в стиле Leica, позволяющего выделить объект в любом сюжете.

Функция HUAWEI AI HDR+ позволяет фронтальной и основным камерам объединять серию снимков в один финальный с необходимой экспозицией — без пересветов и глубоких теней. Портретный режим способен сохранить даже самые мелкие детали, например, тонкие пряди волос вокруг лица модели. Этот режим использует информацию о глубине резкости и фирменные алгоритмы, чтобы получать снимки с размытым фоном и высокой детализацией лица и фигуры модели.

Переосмысление мобильной видеографии

Благодаря широкому набору видеофункций серия HUAWEI P30 готова к переходу в новую эру видеографии студийного уровня. Спектральный сенсор HUAWEI позволяет снимать видео в условиях с предельно низким уровнем освещённости и получать масимально четкие видеоролики. Технологии HUAWEI AIS и OIS теперь поддерживают стабилизацию во время видеосъёмки, а объективы с суперзумом обеспечивают высокую чёткость крупных планов. Видеоредактор с функциями искусственного интеллекта предлагает пользователю инструменты для добавления фоновой музыки и специальных эффектов.

Устройства серии HUAWEI P30 позволяют одновременно использовать две основные камеры для записи разных вариантов видео с помощью технологии HUAWEI Dual-View. В этом режиме можно одновременно снимать общие планы ультраширокоугольной камерой и крупные планы телеобъективом .

Прогрессивный дизайн

HUAWEI P30 с диагональю экрана 6,1 дюйма и 6.47-дюймовый HUAWEI P30 Pro в Казахстане будут доступны в двух вариантах градиентной расцветки — светло-голубой (Breathing Crystal) и северное сияние (Aurora). Корпус смартфонов имеет 9-слойное нанооптическое покрытие. Экран с разрешением FHD+ (2340x1080 точек) имеет монолитную поверхность с небольшим скруглением (Dewdrop), максимальное покрытие площади корпуса и симметричный дизайн. Под стекло встроен дактилоскопический сенсор для быстрой и надёжной идентификации владельца. HUAWEI P30 Pro также использует технологию HUAWEI Acoustic Display (акустический дисплей) со встроенным под экран динамиком.

Модели P30 и P30 Pro также имеют ряд функций, обеспечивающих конкурентные преимущества в мощности, производительности и эффективности:

• Серия P30 обладает высокой производительностью и энергоэффективностью благодаря применению процессора HUAWEI Kirin 980. Он изготовлен по 7-нм технологии и с помощью двойного нейромодуля поддерживает быстрое распознавание изображений.

• Смартфоны серии HUAWEI P30 работают под управлением системы EMUI 9.1, которая теперь использует специальную расширяемую файловую систему (EROFS), значительно повышающую скорость считывания данных с накопителя. Новая ОС также использует технологию HUAWEI Share OneHop для быстрого обмена данными между смартфонами HUAWEI и ПК.

• HUAWEI P30 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч и быстрой зарядкой Super charge мощностью 40 Вт, которая позволяет зарядить устройство на 70% всего за 30 минут. Таким образом, смартфон может работать дольше, чем полный рабочий день, даже при интенсивном использовании.

• Оптимальное распределение тепла и эффективность охлаждения в смартфонах серии HUAWEI P обеспечивает инновационная система охлаждения.

• Обе модели имеют продвинутые средства беспроводной связи, включающие поддержку Dual SIM и Dual VoLTE .

HUAWEI P30 lite

Новинка оснащена новым 12-нм процессором Kirin 710, тройной основной камерой с ультраширокоугольным объективом и фронтальной камерой высокого разрешения с технологиями искусственного интеллекта. Система основной тройной камеры включает в себя: основной модуль 24 МП (диафрагма f/1.8), широкоугольный модуль 8 МП (угол обзора 120°, f/1.8) и модуль 2 МП для создания эффекта «боке». При съёмке основной камерой алгоритмы искусственного интеллекта распознают до 22 категорий сценариев и автоматически подбирают оптимальные настройки цветопередачи, яркости и контрастности. При съёмке применяется фазовая (PDAF) и контрастная (CDAF) автофокусировка.

Для съёмки автопортретов смартфон оснащён фронтальной камерой 32 МП с диафрагмой f/2.0. При съемке на фронтальную камеру искусственный интеллект распознаёт до 8 категорий сценариев, а также автоматически определяет контуры лица и обрабатывает фото.

Спецификации Huawei P30 lite также включают: безрамочный LTPS-экран с диагональю 6,1 дюйма с разрешением FHD+ (2312 1080 точек), 12-нм процессор Kirin 710. На борту гаджета имеется 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт флеш-памяти, есть поддержка карт microSD (до 512 Гбайт, слот совмещён с SIM-картой). Ёмкость аккумулятора равна 3340 мАч.

Как и старшие модели смартфон P30 lite работает под управлением системы EMUI 9.0.1 на основе Android 9.0.