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Street-art-рисунки украсили дома Атырау

Сегодня, 07:50
Street-art-рисунки украсили дома Атырау


Преподаватели изобразительного искусства и дизайна Малой академии искусств им. Н. Тлендиева нанесли рисунки (муралы) на дома города Атырау. Об этом сообщает пресс-служба акимата г. Атырау.

Со своей креативной идеей разрисовать дома города дизайнеры обратились к акиму города Атырау Алимухаммеду Куттумуратулы, который поддержал инициативу художников, а спонсоры профинансировали проект.

«Первый дом, который мы разрисовали в Атырау, находится в микрорайоне Балыкши. В прошлом году мы нанесли на него изображение подводного мира реки Урал. В этом году мы нарисовали портрет Махамбета Утемисова, в данное время работаем над символикой Года молодежи», – рассказал художник Мейрбек Жагыпашев.

Street-art-рисунки украсили дома Атырау

По словам преподавателей ИЗО, у них есть идеи по street-art-рисункам портретов Курмангазы, Дины Нурпеисовой и Бейбарыса на домах в микрорайонах Авангард, Нурсая, Привокзальный и Балыкши. Поэтому всех желающих проспонсировать данные идеи приглашаем к сотрудничеству. На нанесение одного изображения в среднем уходит от недели до 10 дней, рисуют художники специальными баллончиками.

«Краска в баллончиках водоупорная, если стена дома надежная, без дефектов, то рисунок прослужит очень долго. Для того чтобы нанести одно изображение, у нас уходит свыше 100 баллонов с красками. Рисовать стараемся в безветренную и недождливую погоду», – рассказал художник Мирас Джангужиев.

Отметим, что впечатления горожан от ярких изображений на домах Атырау более чем положительные. По словам самих художников, несмотря на то что проекты являются достаточно сложными, они получают огромное удовольствие от результатов своей работы и реакции жителей города.

«Граффити, росписи, муралы – эти яркие объекты можно называть по-разному, но то, что они принесли в Атырау цвет и позитив, это однозначно», – уверен художник Асылбек Бахтияр.

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