Новости / Государство

Nike и Adidas попросили Дональда Трампа не повышать тарифы на обувь из Китая

22-05-2019, 07:54
Nike и Adidas попросили Дональда Трампа не повышать тарифы на обувь из Китая


Американские обувные ритейлеры, в том числе Nike и Adidas, направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором попросили его не повышать тарифы на импорт обуви из Китая. Об этом пишут Ведомости.

«Предложенный дополнительный тариф в размере 25% станет катастрофой для наших потребителей, наших компаний и американской экономики в целом», – говорится в документе. Повышение стоимости импорта приведет к росту конечной стоимости товара, заявили ритейлеры. По оценке ассоциации «Дистрибутеры и продавцы обуви Америки», расходы потребителей после увеличения тарифов на обувь вырастут на $7 млрд в год.

Сегодня тарифы на все потребительские товары в США в среднем составляют 1,9%, а на обувь – в среднем 11,3% и достигают по некоторым товарам уровня 67,5%, добавляют ритейлеры: «Некоторым американским семьям придется платить почти 100%-ный налог на их обувь».

  • Просмотров: 95
Похожие материалы
  • В Казахстане будут выпускать обувь по итальянской технологии В Казахстане будут выпускать обувь по итальянской технологии
  • Продвижение российской продукции на AliExpress закончилось провалом Продвижение российской продукции на AliExpress закончилось провалом
  • Adidas возвращает производство в Германию Adidas возвращает производство в Германию
  • Президент призвал покупать отечественные товары Президент призвал покупать отечественные товары
  • Президент призвал казахстанцев покупать отечественные товары Президент призвал казахстанцев покупать отечественные товары
    • Отзывы читателей
    Huawei продолжит обновлять смартфоны на Android Huawei продолжит обновлять смартфоны на Android Государство 22-05-2019, 08:00
    «Назарбаев Университет» стал одним из брендов Казахстана «Назарбаев Университет» стал одним из брендов Казахстана Государство 22-05-2019, 07:56
    Nike и Adidas попросили Дональда Трампа не повышать тарифы на обувь из Китая Nike и Adidas попросили Дональда Трампа не повышать тарифы на обувь из Китая Государство 22-05-2019, 07:54
    5G до конца года появится в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте 5G до конца года появится в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте Государство 22-05-2019, 07:51
    Более полумиллиона госуслуг выдано через Telegram-бот за год Более полумиллиона госуслуг выдано через Telegram-бот за год Государство 22-05-2019, 07:48
    В Алматы запущено производство железнодорожных шпал В Алматы запущено производство железнодорожных шпал Государство 19-05-2019, 07:49
    Биржевая неделя прошла для тенге без потрясений Биржевая неделя прошла для тенге без потрясений Государство 19-05-2019, 07:44
    Audi отзывает 486 авто в России Audi отзывает 486 авто в России Государство 19-05-2019, 07:43
    Microsoft и Sony будут сотрудничать в сфере видеоигр Microsoft и Sony будут сотрудничать в сфере видеоигр Государство 19-05-2019, 07:40
    Аскар Мамин прибыл с рабочей поездкой в Шымкент Аскар Мамин прибыл с рабочей поездкой в Шымкент Государство 19-05-2019, 07:33
    Street-art-рисунки украсили дома Атырау Street-art-рисунки украсили дома Атырау Государство 16-05-2019, 07:50
    RENOвация в мире смартфонов RENOвация в мире смартфонов Государство 16-05-2019, 07:48
    LG Electronics представила свои новейшие разработки бытовой техники для казахстанских потребителей LG Electronics представила свои новейшие разработки бытовой техники для казахстанских потребителей Государство 16-05-2019, 07:48
    Disney получил контроль в одном из крупнейших стриминговых сервисов Disney получил контроль в одном из крупнейших стриминговых сервисов Государство 16-05-2019, 07:39
    Restaurant Brands планирует увеличить число ресторанов до 40 тысяч Restaurant Brands планирует увеличить число ресторанов до 40 тысяч Государство 16-05-2019, 07:37
    Акции HeadHunter подорожали на 16,6% после первого дня торгов на бирже Акции HeadHunter подорожали на 16,6% после первого дня торгов на бирже Государство 13-05-2019, 07:54
    В WhatsApp появится платежный сервис В WhatsApp появится платежный сервис Государство 13-05-2019, 07:40
    Toyota и Panasonic объявили о совместном IT-предприятии Toyota и Panasonic объявили о совместном IT-предприятии Государство 13-05-2019, 07:38
    Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO Государство 13-05-2019, 07:36
    Биткоин преодолел отметку в 7 тысяч долларов Биткоин преодолел отметку в 7 тысяч долларов Государство 13-05-2019, 07:34