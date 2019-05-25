В начале июня на торги будут выставлены два учебных заведения

25-05-2019, 07:41

Через сайт gosreestr.kz 7 июня планируется приватизировать Университет КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева и Финансовую академию. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РК.

На торги планируется выставить 100% акций АО «Финансовая академия». Стартовая цена, с которой планируется начать торги, - 4,2 млрд тенге. Для того чтобы принять участие в торгах, нужно будет внести гарантийный взнос - 75,7 млн тенге.

«Возможна оплата в рассрочку сроком на 3 года. При этом первоначальный взнос в размере не менее 15% от цены продажи должен быть внесен в течение 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. Оставшаяся сумма вносится ежеквартально равными долями с начислением процентов исходя из официальной ставки рефинансирования Нацбанка РК. Покупатель объекта должен будет сохранить профиль деятельности в течение 5 лет. Также покупатель должен будет дать согласие на выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли в пользу продавца по итогам 2019 года пропорционально периоду до даты перехода права собственности государственного пакета акций АО «Финансовая академия» к покупателю»,- говорится в сообщении.

Также на аукцион планируется выставить 35% акций АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева».

Стартовая цена, с которой будут начаты торги, - 1,7 млрд тенге. Гарантийный взнос: 75,7 млн тенге. Порядок проведения аукциона с применением метода повышения цены.