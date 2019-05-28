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Алия Назарбаева указала на важность экологической осознанности

Сегодня, 07:51
Алия Назарбаева указала на важность экологической осознанности


Младшая дочь Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и председатель президиума Ассоциации экологических организаций республики Алия Назарбаева приняла участие в панельной сессии XII Астанинского экономического форума. Темой дискуссии стало «Создание инновационных экосистем для зеленого роста: наука, образование и технологии», сообщает Sputnik Казахстан.

В своей речи Алия Назарбаева обратила внимание на важность экологической осознанности. По ее словам, наличие фундаментальных знаний помогает в развитии индустриальной сферы, но не способствует улучшению экологической обстановки в мире.
«Несмотря на то, что большая часть планеты образована, экологическая ситуация не улучшается. По данным международных экспертов, на глобальном уровне остро стоит вопрос сокращения видов растений и животных, увеличивается концентрация загрязняющих веществ в воде и озере», — заявила Алия Назарбаева, добавив, что сегодня специалисты сходятся во мнении, что качественное образование помимо базовых навыков должно развивать общечеловеческие ценности.

Говоря о способах стимуляции «зеленого» роста, Алия Назарбаева призвала совершенствовать систему подготовки профессиональных кадров. Кроме того, она отметила важность координации действий правительства, работодателей и бирж труда для обеспечения экологически безопасных условий труда.

«Что приведет к повышению эффективности использования энергии и сырья, ограничению выбросов парниковых газов, минимизации отходов и загрязнения окружающей среды, защите и восстановлению экосистем», — цитирует ее издание Tengri News.

Алия Назарбаева также выразила восхищение молодежью Казахстана, которая, по ее словам, уверенно отстаивает свою позицию по вопросам охраны природы и призывает сверстников «активизироваться в реализации целей устойчивого развития».

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