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E-Trading в Казахстане набирает обороты

Сегодня, 07:33
E-Trading в Казахстане набирает обороты


По итогам 2018 года объем торгов на внутреннем рынке через интернет составил 259,5 млрд тенге — на 33,6% больше, чем за предыдущий год (194,2 млрд тг). Доля электронной торговли в общем объеме оптовой торговли составила 1,9%. Из них 144,6 млрд тенге приходится на розничную торговлю через интернет (годом ранее — 106,9 млрд тг) и 114,9 млрд тенге — на оптовую торговлю (годом ранее — 87,2 млрд тг). За 2018 год объем реализации услуг через интернет составил 136,1 млрд тенге — на 93,5% больше, чем в 2017-м. Такие данные приводит ranking.kz.

Согласно прогнозам, к 2025 году объем покупок на казахстанских интернет-площадках увеличится до 2 трлн тенге и составит 25% от общей розничной торговли. Ожидаемый доход логистических компаний от транзита в рамках электронной коммерции вырастет до 1,3 трлн тенге.

С учетом развитой инфраструктуры наращивание объемов электронной торговли позволит создать новые рабочие места. На сегодня в данной и смежной отраслях заняты 33 тыс. человек. К 2025 году показатель планируется довести до 314 тыс. человек.*

E-Trading в Казахстане набирает обороты

* primeminister.kz

Одна из мер стимулирования электронной торговли — обеспечение населения высокоскоростным интернетом и увеличение доли пользователей сети. В 2018 году доля пользователей сети Интернет в возрасте 6–74 лет увеличилась с 78,8% до 81,3% за год. Тем временем доля пользователей сети Интернет в возрасте 6–15 лет выросла за год с 67,9% до 72,9%, а доля пользователей в возрасте 16–74 лет увеличилась с 81,5% до 83,4%.

Количество онлайн-покупателей в 2018 году составило 2,32 млн человек. Соответственно, к 2025 году этот показатель достигнет 15 млн человек. В 2018 году в электронной торговле было создано 43 тыс. рабочих мест. На рынке функционирует более 1,7 тыс. самостоятельных интернет-магазинов, порядка 20 электронных торговых площадок (маркетплейсов), которые дают возможность более 1 млн субъектов МСБ продавать свой товар.*

E-Trading в Казахстане набирает обороты

* primeminister.kz

Цифровая грамотность населения играет немаловажную роль в развитии электронной торговли. В 2018 году доля населения, обладающего навыками использования персонального компьютера, смартфона, планшета, ноутбука, стандартных программ, а также получения услуг и сервисов через сеть Интернет, составила 79,6% (годом ранее — 77,1%).

В 2018 году Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности провело работу по обучению цифровым навыкам около 12,3 млн человек по 4 направлениям (базовые цифровые навыки, навыки open gov, навыки e-gov, навыки e-commerce). Эта работа будет продолжена и в текущем году. В рамках имеющихся задач ведется формирование мобильных платежных систем, снижение ставок взаиморасчетов и развитие безналичных платежей, что способствует снижению теневой торговли. Благодаря проводимым мероприятиям рынок электронной коммерции Казахстана демонстрирует стабильный ежегодный рост.*

E-Trading в Казахстане набирает обороты

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