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Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о партнерстве

Сегодня, 08:00
Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о партнерстве


Автомобилестроительные корпорации Fiat Chrysler Automobiles и Renault SA ведут переговоры о широком партнерстве, частью которого может стать объединение значительных сегментов бизнеса, сообщают Financial Times и Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Нет гарантий, что соглашение между сторонами будет достигнуто. Однако, если это произойдет, то уже в ближайшее время, говорят источники, пишет Интерфакс-Казахстан.


Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о партнерстве

Fiat Chrysler продаст бизнес автозапчастей

Две компании обсуждают, в частности, объединение платформ для инженерных ресурсов.

Одним из вероятных исходов может стать присоединение Fiat Chrysler к альянсу Renault, Nissan Motor и Mitsubishi Motors, что должно сгладить противоречия, обострившиеся после ареста в конце прошлого года Карлоса Гона, бывшего главы Renault и Nissan.

Капитализация Fiat Chrysler составляет $20 млрд, Renault - около $17 млрд. Готовность двух компаний к решительным шагам связана с вызовами, стоящими сегодня перед мировой автомобильной промышленностью, которая переходит к принципиально новым технологиям.

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