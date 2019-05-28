В Алматы могут изменить правила застройки в районе аль-Фараби

Сегодня, 07:39

В Алматы планируют изменить регламент застройки выше проспекта аль-Фараби, передает «Казинформ».

«Параметры зданий, расположенных южнее Восточной объездной дороги (ВОАД), проспекта аль-Фараби, проспекта Саина, ул. Жандосова (от проспекта Саина до границы города) определить не более трех этажей плюс цокольный этаж для всех видов застройки с максимальной высотой не более двенадцати метров до верха парапета (конька кровли) от уровня земли, за исключением строительства социально значимых объектов международного уровня в сфере здравоохранения, образования, а также объектов туристской деятельности международного уровня», - говорится в соответствующем документе о внесении изменений в решение маслихата города.



По сравнению с ранее утвержденным документом в части исключений отсутствует пункт об объектах международного уровня в сфере культуры, пункт об объектах туризма теперь изложен как «за исключением ... объектов туристской деятельности международного уровня». Публичное обсуждение документа продолжится до 10 июня.

