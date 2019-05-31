AIX оптимизировала листинговые требования

Вчера, 07:45

Astana International Exchange (AIX) оптимизировала правила c учетом интересов потенциальных эмитентов и инвесторов, об этом центру деловой информации Kapital.kz рассказали в пресс-службе биржи.



Теперь листинговые требования эквивалентны стандартам Управления Великобритании по Листингу (UKLA), а также листинговым требованиям большинства юрисдикций Европейского Союза.

«Изменения были внесены в Правила Биржи решением cовета директоров AIX в апреле 2019 года и утверждены Комитетом по регулированию финансовых услуг (AFSA) в мае 2019 года», - пояснили в пресс-службе.

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Обновленные требования позволят снизить расходы для эмитентов, оптимизировать процедуры листинга и ускорить сроки рассмотрения документов. Изменения и уточнения также коснулись процедур по раскрытию информации, торговых параметров трейдинговой системы AIX, а также дисциплинарных процедур.

«Мы продолжаем работать над совершенствованием наших правил и процедур, основываясь на пожеланиях наших эмитентов, чтобы создать для них максимально удобные условия, и в то же время обеспечить инвесторам уверенность в высоких стандартах раскрытия информации, особенно в отношении корпоративного управления», - отметил председатель правления AIX Тим Беннетт.

Astana International Exchange образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, GoldmanSachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX