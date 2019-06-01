В Казахстане совершенствуют инвестиционное судопроизводство

Сегодня, 07:48

Председатель специализированной судебной коллегии Верховного Суда Айгуль Кыдырбаева провела круглый стол по вопросам совершенствования инвестиционного судопроизводства. Форум организован Верховным Судом совместно с представительством Американской ассоциации юристов ABA ROLI, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе Верховного суда.

Участниками форума стали судьи, члены Международного Совета, представители госорганов, НПП «Атамекен», инвесторы, представители правового и бизнес-сообществ, международные эксперты по наиболее актуальным вопросам инвестиционного правосудия.

Открывая форум, Айгуль Кыдырбаева выразила уверенность в том, что встреча послужит импульсом в совершенствовании инвестиционного судопризводства, улучшении инвестклимата, развития экономики в целом.

В рамках форума о проблемах исполнения контрактных обязательств и рассмотрении экологических споров выступили судьи Верховного Суда и суда г. Нур-Султана Жанна Ермагамбетова, Гульжан Альмагамбетова и Гульнар Абдрахманова. Ассоциированный профессор, доктор права Галле-Виттенбергского университета Азер Алиев и судья восточного округа Нью-Йорка Элизабет Стонг поделились международным опытом разрешения инвестиционных споров. Свое мнение по вопросу защиты прав инвесторов в спорах с госорганами высказал заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Рустам Журсунов. Об экологических спорах как потенциальных рисках для инвесторов выступил управляющий правовой советник Евразийского подразделения корпорации «Шеврон» Жумагельды Елюбаев.

О важности стабильности законодательства для инвесторов высказались директор филиала компании «Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед» Куртис Мастерс и председатель Управляющего Совета Ассоциации Коммерческих юристов Казахстана «КазБар» Айгуль Кенжебаева.

Участники второй сессии форума обсудили особенности международного опыта соотношения экологического и инвестиционного права.

Состоялся конструктивный диалог. Участники форума выработали соответствующие рекомендации по обсуждаемым темам.

«Всех нас объединяет одна цель – доверие граждан, бизнеса, инвесторов к нашему правосудию и государству. Уверена, наши рекомендации послужат единым подходом в разрешении возникающих споров, улучшения бизнес-климата», – сказала в заключение Айгуль Кыдырбаева.