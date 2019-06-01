Новости / Государство

В Казахстане совершенствуют инвестиционное судопроизводство

Сегодня, 07:48
В Казахстане совершенствуют инвестиционное судопроизводство


Председатель специализированной судебной коллегии Верховного Суда Айгуль Кыдырбаева провела круглый стол по вопросам совершенствования инвестиционного судопроизводства. Форум организован Верховным Судом совместно с представительством Американской ассоциации юристов ABA ROLI, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе Верховного суда.

Участниками форума стали судьи, члены Международного Совета, представители госорганов, НПП «Атамекен», инвесторы, представители правового и бизнес-сообществ, международные эксперты по наиболее актуальным вопросам инвестиционного правосудия.

Открывая форум, Айгуль Кыдырбаева выразила уверенность в том, что встреча послужит импульсом в совершенствовании инвестиционного судопризводства, улучшении инвестклимата, развития экономики в целом.

В Казахстане совершенствуют инвестиционное судопроизводство

В рамках форума о проблемах исполнения контрактных обязательств и рассмотрении экологических споров выступили судьи Верховного Суда и суда г. Нур-Султана Жанна Ермагамбетова, Гульжан Альмагамбетова и Гульнар Абдрахманова. Ассоциированный профессор, доктор права Галле-Виттенбергского университета Азер Алиев и судья восточного округа Нью-Йорка Элизабет Стонг поделились международным опытом разрешения инвестиционных споров. Свое мнение по вопросу защиты прав инвесторов в спорах с госорганами высказал заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Рустам Журсунов. Об экологических спорах как потенциальных рисках для инвесторов выступил управляющий правовой советник Евразийского подразделения корпорации «Шеврон» Жумагельды Елюбаев.

О важности стабильности законодательства для инвесторов высказались директор филиала компании «Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед» Куртис Мастерс и председатель Управляющего Совета Ассоциации Коммерческих юристов Казахстана «КазБар» Айгуль Кенжебаева.

Участники второй сессии форума обсудили особенности международного опыта соотношения экологического и инвестиционного права.

Состоялся конструктивный диалог. Участники форума выработали соответствующие рекомендации по обсуждаемым темам.

«Всех нас объединяет одна цель – доверие граждан, бизнеса, инвесторов к нашему правосудию и государству. Уверена, наши рекомендации послужат единым подходом в разрешении возникающих споров, улучшения бизнес-климата», – сказала в заключение Айгуль Кыдырбаева.

  • Просмотров: 14
Похожие материалы
  • «Миссия — открывать бизнес, развивать экономику» «Миссия — открывать бизнес, развивать экономику»
  • Крупные инвесторы недовольны работой налоговых органов Крупные инвесторы недовольны работой налоговых органов
  • Айгуль Джайлаубекова покинула правление Казкома Айгуль Джайлаубекова покинула правление Казкома
  • Избраны судьи Верховного Суда Избраны судьи Верховного Суда
  • Байтерек поддержит бизнес Астаны и строительство жилья Байтерек поддержит бизнес Астаны и строительство жилья
    • Отзывы читателей
    Brent упала в цене ниже $66 за баррель Brent упала в цене ниже $66 за баррель Государство Сегодня, 07:55
    Автобусные перевозки сократились за год на 3% Автобусные перевозки сократились за год на 3% Государство Сегодня, 07:52
    В Казахстане совершенствуют инвестиционное судопроизводство В Казахстане совершенствуют инвестиционное судопроизводство Государство Сегодня, 07:48
    В Атырауской области реализуется пять проектов ГЧП В Атырауской области реализуется пять проектов ГЧП Государство Сегодня, 07:34
    Бауыржан Байбек поручил ускорить ввод домов в эксплуатацию по Нурлы жер Бауыржан Байбек поручил ускорить ввод домов в эксплуатацию по Нурлы жер Государство Сегодня, 07:32
    45 многодетным семьям вручили ключи от квартир в Семее 45 многодетным семьям вручили ключи от квартир в Семее Государство Вчера, 07:55
    QazMed выходит из состава Казахстанской Конфедерации Труда QazMed выходит из состава Казахстанской Конфедерации Труда Государство Вчера, 07:49
    AIX оптимизировала листинговые требования AIX оптимизировала листинговые требования Государство Вчера, 07:45
    Аскар Мамин избран председателем совета ЕАБР Аскар Мамин избран председателем совета ЕАБР Государство Вчера, 07:43
    Huawei через суд потребовала изменить американский закон Huawei через суд потребовала изменить американский закон Государство Вчера, 07:43
    Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о партнерстве Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о партнерстве Государство 28-05-2019, 08:00
    Алия Назарбаева указала на важность экологической осознанности Алия Назарбаева указала на важность экологической осознанности Государство 28-05-2019, 07:51
    В Алматы могут изменить правила застройки в районе аль-Фараби В Алматы могут изменить правила застройки в районе аль-Фараби Государство 28-05-2019, 07:39
    Биткоин подбирается к $9 тысячам Биткоин подбирается к $9 тысячам Государство 28-05-2019, 07:38
    E-Trading в Казахстане набирает обороты E-Trading в Казахстане набирает обороты Государство 28-05-2019, 07:33
    Александр Лукашенко предложил активизировать переговоры по поставкам нефти из РК Александр Лукашенко предложил активизировать переговоры по поставкам нефти из РК Государство 25-05-2019, 08:01
    «Евразия» выплатила 125 млн тенге по урагану в Стамбуле «Евразия» выплатила 125 млн тенге по урагану в Стамбуле Государство 25-05-2019, 07:58
    В начале июня на торги будут выставлены два учебных заведения В начале июня на торги будут выставлены два учебных заведения Государство 25-05-2019, 07:41
    Аскар Мамин проверил строительство инфраструктурных объектов Аскар Мамин проверил строительство инфраструктурных объектов Государство 25-05-2019, 07:41
    В Шымкенте назначен директор филиала Правительства для граждан В Шымкенте назначен директор филиала Правительства для граждан Государство 25-05-2019, 07:39