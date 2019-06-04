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Apple отказалась от iTunes

Вчера, 07:38
Apple отказалась от iTunes


Компания Apple на конференции для разработчиков WWDC 2019 представила новую операционную систему – macOS Catalina. В ней компания отказалась от программы iTunes. Об этом сообщают Ведомости.

iTunes заменят три отдельных сервиса – Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts. Все, что было в медиатеке пользователя в iTunes, будет доступно в этих приложениях. iPhone и iPod теперь будут синхронизироваться с компьютером через Finder, отмечает The Verge.

Кроме того, на конференции Apple представила новую версию iOS с темным режимом и отдельную операционную систему для iPad.

Ранее Bloomberg сообщал, что Apple может объявить об отказе от iTunes на конференции. Сервис был запущен в январе 2001 года.

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