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LG Electronics обещает достичь углеродной нейтральности к 2030 году

Вчера, 07:58
LG Electronics обещает достичь углеродной нейтральности к 2030 году


LG Electronics (LG) объявляет о запуске собственной радикальной инициативы Zero Carbon 2030, приняв на себя обязательство по достижению в своей деятельности нулевого объема выбросов углерода по всему миру в течение 12 лет.

LG планирует снизить выброс углерода на 50% по сравнению с уровнем 2017 года при помощи инициатив по сокращению выбросов парниковых газов и использованию возобновляемой энергии. Это позволит LG приблизиться к достижению конечной цели – углеродной нейтральности с нулевым чистым объемом выбросов углерода, при которой выбросы парниковых газов уравновешиваются их удалением из атмосферы.
Благодаря различным стратегическим инициативам, компания снизит объем выбросов углерода на мировых производственных площадках с почти 2 млн тонн в 2017 году до 960 тыс. тонн к концу 2030 года. LG планирует развивать применение технологий, ориентированных на снижение выбросов парниковых газов, сокращая образование углекислого газа в процессе производства.

LG Electronics обещает достичь углеродной нейтральности к 2030 году

Компания LG увеличит объем использования продуктов, работающих от солнечной энергии, а также будет активно применять собственные технологические B2B решения для сокращения выбросов углерода: высокопроизводительные чиллеры и системы управления электропотреблением (EMS).

Кроме того, благодаря расширению проектов на базе механизма экологически чистого развития – CDM, LG планирует зарабатывать кредиты сертифицированного сокращения выбросов (CER). Подобные CDM-инициативы продвигают принципы экологически чистого развития в развивающихся странах, позволяя предприятиям, принявшим на себя обязательства по снижению выбросов, реализовывать в этих странах соответствующие проекты с использованием собственного капитала и технологий. Такие проекты очень важны для получения кредитов CER, которые присваиваются Рамочной Конвенцией ООН об изменении климата по итогам тщательной проверки.LG – пионер в этой сфере: компания стала первым производителем бытовой техники, получившим кредиты CER благодаря использованию высокопроизводительных бытовых электроприборов в 2015 году. В дальнейшем LG укрепила свой статус инновационной компании с ответственным отношением к вопросам экологии. По состоянию на конец 2018 года, LG получила 340 000 тонн CER благодаря реализации CDM-инициатив.«Наша приверженность борьбе с глобальным изменением климата неизменна. Последовательные шаги LG, направленные на снижение выбросов углерода на рабочих местах по всему миру, в совокупности с множеством разрабатываемых CDM-проектов ООН, служат свидетельством неизменной ориентированности нашей компании на лидерство в вопросах экологической устойчивости», - говорит Ли Ён-чже, вице-президент LG Electronics по вопросам экологической безопасности.
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