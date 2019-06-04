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SpaceX Илона Маска оценили в $33,3 млрд

Вчера, 07:44
SpaceX Илона Маска оценили в $33,3 млрд


SpaceX успешно запустила на орбиту 60 спутников Starlink и сообщила, что в 2019 году привлекла более $1 миллиарда финансирования, передают Вести.Экономика.

Космическая компания Илона Маск, SpaceX, теперь стоит больше, чем его фирма по производству электромобилей Tesla, - по крайней мере, на бумаге.

SpaceX оценивается в $33,3 млрд., сообщает CNBC со ссылкой на инвесторов, знакомых с последним инвестиционным раундом компании. Рыночная капитализация Tesla в конце торгов в пятницу составила $32,8 млрд.

Маск является крупнейшим акционером и генеральным директором обеих компаний, имея 54% акций SpaceX и более 20% акций Tesla.

Недавно SpaceX успешно запустила на орбиту 60 спутников Starlink и с начала 2019 года привлекла более $1,02 миллиарда. Акции Tesla же упали более чем на 44% за тот же период.


SpaceX Илона Маска оценили в $33,3 млрд

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Автовендор изо всех сил пытается оптимизировать расходы, а в долгосрочной перспективе делает ставку на Китай. Усилия компании по продвижению в Поднебесной нашли отражение в строительстве фабрики в Шанхае в этом году, когда торговые отношения между США и Китаем ухудшились.

До тех пор, пока Tesla не сможет производить свои электрические седаны Model 3 на территории Китая, она будет облагаться высокими импортными пошлинами. Tesla также сталкивается с более высокими тарифами на запчасти и сырье, которые покупает у китайских поставщиков для производства батарей и автомобилей в Соединенных Штатах.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас считает, что инвесторы не должны исключать возможность того, что Маск может использовать свою долю в SpaceX для финансовой помощи Tesla. Аналитик вспоминает пример с SolarCity - производителя солнечных батарей, которого автовендор купил в 2016 году.

Сделка обошлась Tesla в $5 миллиардов - она выпустила 2 миллиарда акций и взяла на себя около $3 миллиардов долга SolarCity. Маск заявлял, что бизнес по продаже систем чистой энергии является смежным для Tesla и вписывается в политику компании, но некоторые инвесторы назвали эту сделку спасением дочерней компании за счет акционеров Tesla. До слияния Маск был председателем совета директоров SolarCity, а его двоюродный брат Линдон Рив был генеральным директором компании.

Tesla в прошлом месяце сообщила о 36%-м спаде в общем объеме продаж солнечной энергии в I квартале, что продолжается с момента приобретения SolarCity. С момента слияния Tesla и SolarCity в IV квартале 2016 г. количество инсталляций сократилось более чем на 76% согласно финансовой информации компании.

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