Акимат Шымкента начал работать в новом формате

Сегодня, 07:59

Акимат Шымкента начал работать в формате «Открытый акимат». Проект реализуется по инициативе акима города Габидуллы Абдрахимова, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе ведомства.



Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение по переходу на новый формат взаимодействия местной исполнительной власти и населения.

В Центре обслуживания населения, открывшемся на первом этаже акимата, заработал зал электронной очереди. Здесь граждане могут получить консультации специалистов по получению земельных участков, жилья, вопросам, касающимся социальной сферы, строительства и другим. К услугам посетителей – зал ожидания, бесплатный wi-fi, банкоматы и платежные терминалы, специальные терминалы, подключенные к порталу egov.

Наряду с этим для работы акима города и его заместителей с населением в формате «Открытый диалог» открыты залы open space. Здесь, помимо акима города, каждый из его заместителей будет проводить еженедельно приемы граждан по личным вопросам.

Новый центр расположен на первом этаже акимата. Он позволит заметно улучшить качество предоставляемых государственных услуг и повысить эффективность системы управления.