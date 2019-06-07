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Акимат Шымкента начал работать в новом формате

Сегодня, 07:59
Акимат Шымкента начал работать в новом формате


Акимат Шымкента начал работать в формате «Открытый акимат». Проект реализуется по инициативе акима города Габидуллы Абдрахимова, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение по переходу на новый формат взаимодействия местной исполнительной власти и населения.

Акимат Шымкента начал работать в новом формате

В Центре обслуживания населения, открывшемся на первом этаже акимата, заработал зал электронной очереди. Здесь граждане могут получить консультации специалистов по получению земельных участков, жилья, вопросам, касающимся социальной сферы, строительства и другим. К услугам посетителей – зал ожидания, бесплатный wi-fi, банкоматы и платежные терминалы, специальные терминалы, подключенные к порталу egov.

Наряду с этим для работы акима города и его заместителей с населением в формате «Открытый диалог» открыты залы open space. Здесь, помимо акима города, каждый из его заместителей будет проводить еженедельно приемы граждан по личным вопросам.

Акимат Шымкента начал работать в новом формате

Новый центр расположен на первом этаже акимата. Он позволит заметно улучшить качество предоставляемых государственных услуг и повысить эффективность системы управления.

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