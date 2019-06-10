Армия сделала свой выбор

Вчера, 07:45

Воинские части и учреждения Вооруженных Сил Республики Казахстан стопроцентным составом приняли активное участие в выборах. Военнослужащие осознают всю важность и ответственность исторического события. К 10 часам утра проголосовали 100% военнослужащих, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе Министерства обороны РК.

№Каждому гражданину Республики Казахстан, независимо от рода деятельности, а также места проживания основным законом страны гарантировано право принятия участия в выборах. На территории воинских частей и учреждений образовано 19 избирательных участков, на которых в данный момент проголосовало 100% военнослужащих», - говорится в сообщении.

В голосовании во внеочередных выборах активно приняли участие представители Вооруженных Сил РК и члены их семей. Среди них военнослужащие структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных Сил РК, частей и учреждений центрального подчинения, воинских частей Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, Военно-морских Сил ВС РК, военно-учебных заведений и местных органов военного управления.

Военнослужащие Казахстана, проходящие службу

и учебу в зарубежных странах также приняли участие в выборах.

Одним из первых проголосовали министр обороны генерал-майор Н. Ермекбаев и руководство Вооруженных Сил.