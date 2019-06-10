NASA объявило примерную стоимость тура на МКС

Вчера, 07:34

Затраты на доставку туристов на Международную космическую станцию (МКС) и обратно на Землю, а также месяц пребывания в космосе составят 59 млн долларов. Такие данные привел финдиректор Национального управления США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джефф Девит, пишет издание «Ведомости».

Как передает CBS News, пребывание космических туристов на МКС будет стоить 35 тыс. долларов за ночь, или около 1 млн долларов за месяц. Основные затраты придутся на трансфер. Места на борту космического корабля Boeing CST-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon обойдутся в 58 млн долларов, уточнил Джефф Девит. Однако конечная цена зависит от компании – владельца космического корабля. Стоимость места на борту российского «Союза» для США составляет 80 млн долларов, говорит финдиректор NASA.

Коммерциализация полетов на МКС позволит NASA аккумулировать средства на проект высадки астронавтов на Луну к 2024 году. Это станет первым этапом устойчивого присутствия человека на Луне и подготовки к полетам на Марс, заявляли ранее представители агентства.