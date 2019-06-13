Аналитики: Средний курс доллара ожидается на уровне 385,2 тенге

Сегодня, 07:43

Средний курс доллара через месяц ожидается на уровне 385,2 тенге. Таковы данные опроса, проведенного Ассоциацией финансистов Казахстана среди финансового сообщества. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.



Краткосрочные ожидания (до одного месяца)

По мнению опрошенных аналитиков, несмотря на отрицательную динамику курса тенге, наблюдавшуюся в преддверии проведения опроса, профессиональные участники финансового рынка по-прежнему придерживаются мнения, что курс в течение месяца сохранится на уровне близком к текущему. Так, средний курс доллара через месяц ожидается на уровне 385,2 тенге, тогда как медиана ожиданий – 385,0 тенге за доллар. Отметим, что на момент проведения опроса (4-10 июня) курс доллара на KASE колебался в довольно узком боковом коридоре 383,0-384,5 тенге.

По итогам торгов, прошедших 11 июня на KASE средневзвешенный курс доллара составил 383,04 тенге. Из числа опрошенных в мае экспертов 22,7% оказались верны прогнозируя курс доллара в диапазоне 381,5-384,5 тенге. Отметим, в связи с узким диапазоном прогнозов стандартное отклонение выборки составило всего 3,0 тенге, что менее 1,0% от текущего курса, что значительно сократило количество точных прогнозов. Между тем курс доллара в среднем ожидался на уровне 380,6 тенге.

В отношении процентных ставок по коротким инструментам эксперты придерживаются мнения, что Нацбанк на следующем заседании 15 июля сохранит базовую ставку на уровне 9%. Так, 86,7% опрошенных экспертов ожидают сохранения базовой ставки. Напомним, в начале текущего месяца Нацбанк сообщил о сохранении базовой ставки на уровне 9,0% годовых. При этом отмечалось, что баланс рисков смещается в сторону более высокой траектории развития ставок. Отметим, что по итогам майского опроса экспертного сообщества, 82,4% опрошенных АФК экспертов ожидали сохранения базовой ставки на уровне 9,0%.

Доллар перешагнул отметку 384 тенге

Среднесрочные ожидания (12 месяцев)

Прогнозы экспертов в отношения стоимости нефти в среднесрочной перспективе изменились в соответствии с динамикой цен. Отметим, что перед проведением опроса стоимость нефти марки Brent резко снизилась с уровня в 70 долларов за баррель, до 60,6 долларов за баррель. Тем временем средний прогноз на стоимость барреля нефти Brent через 12 месяцев находится на уровне 63 долларов, медиана – 65 долларов, тогда как месяцем ранее прогнозы находились на уровне 68,9 и 70 долларов, соответственно. На текущий момент баррель Brent торгуется за 62,5 долларов. Таким образом, эксперты ожидают сохранения нефтяных котировок вблизи текущего уровня в течении года.

Несмотря на ожидания сохранения цен на нефть, эксперты прогнозируют, что в ближайшие 12 месяцев тенге и рубль несколько потеряют свои позиции в паре с долларом США. Так, ожидается, что в течении года курс по паре тенге и рубль вырастет на 4,4%, тогда как ожидания по изменению курса доллара к тенге ощутимо ниже (2,9%). Отметим, что на данный момент доллар торгуется на уровне 64,5 рублей и 383,75 тенге соответственно. Между тем ожидания по стоимости доллара к тенге через 12 месяцев вернулись к уровню января 2019 года.

Ожидания экспертов в отношении роста ВВП Казахстана в следующие 12 месяцев практически не изменились. Так, в среднем ожидается, что экономика страны за ближайший год расширится на 3,3%, при медиане ожиданий в 3,5%. Таким образом, эксперты ожидают замедления темпов роста ВВП. Отметим, что годовой рост ВВП Казахстана по итогам мая 2019 года составил 4%.

Между тем инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне также в соответствии с текущей динамикой показателя. Отметим, что годовая инфляция в Казахстане по итогам мая повысилась до 5,3%, с 4,9% в апреле. По мнению экспертов, рост цен в ближайшие 12 месяцев составит 6,6% и незначительно снизится до 6,5% к концу 2020 года.

В отношении дальнейших действии Нацбанка в среднесрочной перспективе профессиональные участники финансового рынка теперь ожидают смены политики в сторону ужесточения денежно-кредитной политики согласно комментариям регулятора. Так, медиана прогнозов уровня базовой ставки через 12 месяцев составляет 9,25% годовых. Тем временем 53,3% опрошенных ожидают повышения ставки, 33,3% прогнозируют понижение, а 13,3% ожидают сохранение ставок на текущем уровне.



По мнению экспертов, реальный уровень базовой ставки (за минусом инфляции на текущий момент составляет 3,7-4,3%, что примерно соответствует разнице между текущим уровнем базовой ставки и фактической годовой инфляцией в апреле – 3,7% (9,0-5,3). Для сравнения, в России инфляция в мае 2019 года составила 5,0%, в то время как ключевая ставка по-прежнему находится на уровне 7,75%, что соответствует реальной ставке на уровне 2,75%, то есть на 0,95% ниже, чем в Казахстане.

В сообщении отмечается, что изменения цен на финансовых и товарных рынках являются следствием множества событий, происходящих в мире, различных по характеру и воздействию. Прогнозирование предполагает целый ряд допущений, которые могут моментально терять свою актуальность. В этой связи АФК рекомендует осторожно относиться к любым прогнозам, озвучиваемым в информационном пространстве. Данные результаты не являются инвестиционной рекомендацией и отражают суждения независимых экспертов, а также не являются официальным мнением представленных организаций. АФК, равно как и участники данного исследования, не несут какой-либо ответственности за представленные в данном обзоре прогнозы, являющиеся не более чем экспертными суждениями в один конкретный момент времени.

В данном опросе приняли участие профессиональные участники финансового рынка, представители банковских, страховых, брокерских организаций, работники аналитических и казначейских структур. Общее количество респондентов составило 15 (в мае – 22).