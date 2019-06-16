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Алик Шпекбаев продолжит борьбу с коррупцией

Вчера, 07:48
Алик Шпекбаев продолжит борьбу с коррупцией


Алик Шпекбаев назначен председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба). Указ об этом подписал президент Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

Шпекбаев Алик Жаткамбаевич родился 4 июля 1957 года. В 1980 году окончил Чимкентскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР. В 1987 году - Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 1991-1992 годы - Академию МВД РФ. Генерал-майор полиции (2002). Кандидат юридических наук, тема диссертации "Проблемы взаимодействия органов внутренних дел стран Центральной Азии в борьбе с организованной преступностью и экстремизмом (терроризмом)" (2005).

В 1978 году - слесарь-сантехник СПМК.

С 1980 по 1984 год - начальник отряда, инспектор оперчасти ИТК-71, инспектор оперчасти учреждения СИ-1 УВД Алма-Атинского облисполкома.

С 1984 по 1988 год - оперуполномоченный, старший оперуполномоченный ОУР Каскеленского РОВД.

С 1988 по 1989 год - начальник Каскеленского поселкового отдела милиции.

С 1989 по 1991 год - начальник Балхашского РОВД.

С 1992 по 1994 год - начальник управления криминальной милиции, начальник УУР УВД Алматинской области.

С 1994 по 1995 год - начальник Каскеленского РУВД.

С 1995 по 1997 год - заместитель начальника УГСК по Алматинской области, начальник управления расследований особо опасных преступлений ДГСК по Алматинской области.

С 1997 по 2000 год - начальник управления по раскрытию преступлений против личности, заместитель начальника ГУБОП, начальник ГУУР - первый заместитель начальника департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

С 2000 по 2003 год - начальник УВД Алматинской области.

С 2003 по 2008 год - вице-министр внутренних дел Республики Казахстан.

С 2008 по 2014 год - заведующий Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2014 по 2015 год - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 2016 по 2017 год - заместитель председателя Национального бюро по противодействию коррупции; заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 2017 по 2019 год - председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С июня 2019 года - председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

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