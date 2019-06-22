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Аналитики прогнозирую рост цен на золото

Вчера, 07:44
Аналитики прогнозирую рост цен на золото


Цены на золото могут достичь отметки в $1600 в ближайшие 12 месяцев при самом оптимистичном сценарии, полагают аналитики банка Citigroup. Об этом пишет Интерфакс-Казахстан.

Впрочем, для реализации такого сценария потребуется выполнение ряда условий - в частности, снижение реальных процентных ставок в США ниже нуля. Такое может произойти, если базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) будет равна нулю, и Федрезерв будет искать другие способы для дополнительной поддержки экономики, например, вернется к программе покупки активов, отмечают аналитики Citi под руководством Акаша Доши.

Федрезерв в последнее время подает сигналы о готовности снизить ставку, однако о ее снижении до нулевого уровня речи не ведется. Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в пятницу заявил, что призывал понизить ставку на 0,5 процентного пункта на последнем заседании, а его коллега из Сент-Луиса Джеймс Баллард проголосовал за то, чтобы уменьшить ее на 0,25 п.п.

Ранее сообщалось, что стоимость золота с немедленной поставкой в ходе азиатской сессии в пятницу поднималась до $1411,63 за унцию, впервые с сентября 2013 года превысив отметку в $1400 за унцию. Росту цен на драгметаллы и другие защитные активы способствует эскалация напряженности на Ближнем Востоке, где вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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