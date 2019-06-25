В Актобе приостановлены работы по расширению русла рек

Сегодня, 07:49

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев посетил Актобе для изучения ситуации, сложившейся в результате проведения гидрологических работ по расширению русла рек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр совместно со специалистами акимата региона, активистами, представителями общественности города посетил места, где проводятся работы по расчистке русла и дноуглублению. По просьбе активистов и общественности министр не ограничился посещением обозначенных программой пунктов, меняя маршрут в ходе объезда.

«Как вы знаете, я прибыл в Актобе по поручению Главы государства. Хотел бы отметить, что Президент очень хорошо осведомлен об экологических проблемах региона, которые не ограничиваются противопаводковыми мероприятиями. Поэтому по его прямому поручению была соответствующая группа направлена», – сказал Магзум Мирзагалиев.

Относительно проблемы по расширению русла рек (Сазды, Каргалы, Илек, Жаман-Каргалы, Бутак, Песчанка, Тамды, Женишке, в границах города Актобе), министр отметил, что в целом эти работы необходимы для того, чтобы избежать подтопления паводковыми водами близлежащих местностей.

«По информации, которую я получил от акима области, порядка 65 тысяч жителей живут в потенциальной зоне подтопления. Поэтому мы должны предпринять все меры для того, чтобы оградить их от негативных последствий, любых чрезвычайных ситуаций природного характера. Поэтому эти работы, несомненно, надо будет продолжать, но вопрос в том, каким образом это делать», - подчеркнул министр.

В частности, для поиска и выбора необходимых технологий, отвечающих стандартам качества и сохранения экологии, биоразнообразия региона, будет создана специальная рабочая группа, в состав которой войдут представители министерства, акимата, общественности, активисты, экологи, все необходимые профильные эксперты.

«Эта рабочая группа должна заседать абсолютно открыто. Сегодня мы приняли решение о том, чтобы пока работы по расширению русла рек и дноуглубительные работы будут временно приостановлены, до вынесения решения экспертной группы», - сообщил глава министерства экологии.

Он поблагодарил жителей и активистов за участие и неравнодушное отношение к решению экологических проблем региона.

По данным акимата, необходимость проведения данных работ была обусловлена весенними паводками в 2017 году, в результате которых было подтоплено 907 дачных и жилых домов, 110 из них были полностью разрушены паводковыми водами и не подлежали восстановлению. Кроме того, было разрушено 5 мостов, автомобильная дорога. За последние 20 лет на данных водных объектах расчистка русла, а также дноуглубительные работы не проводились.