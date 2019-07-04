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Азиатский банк развития выделит $30,5 млн на солнечную станцию в РК

4-07-2019, 07:38
Азиатский банк развития выделит $30,5 млн на солнечную станцию в РК


Азиатский банк развития (АБР) и компания M-KAT Green договорились о выделении кредита в тенге на сумму, эквивалентную 30,5 млн долларов. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе АБР.

Проектная компания (special purpose vehicle) M-KAT Green принадлежит ведущему французскому независимому производителю электроэнергии Total Eren SA. Проект финансируется совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и является первым проектом АБР в Центральной Азии с Total Eren.

«Данный проект будет одним из крупнейших в сфере солнечной энергетики в Центральной Азии и важным шагом вперед, учитывая потребности сектора энергетики Казахстана в инвестициях для модернизации устаревших активов и расширения мощностей в целях удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии», - сказал специалист по инвестициям Департамента по операциям в частном секторе АБР Вольфган Похайм.

По его словам, содействие АБР «будет иметь демонстрационный эффект для других потенциальных девелоперов и спонсоров в части определения жизнеспособности будущих проектов в сфере солнечной энергии».

Электростанция мощностью 100 мегаватт (МВт) уже строится на юго-востоке страны, недалеко от города Шу в Жамбылской области. Она будет занимать площадь 500 гектаров, и ее введение в эксплуатацию планируется к концу этого года. АБР поддержал проект совместно с ЕБРР, опираясь на успешное партнерство между двумя организациями в финансировании проектов в сфере возобновляемой энергии в Казахстане.

В сообщении АБР отметили, что на угольные электростанции приходится 80% электроэнергии, производимой в Казахстане. Около 70% установленных мощностей считаются технически устаревшими, и нехватка электроэнергии сохраняется, особенно в южном регионе. В 2013 году Казахстан объявил план перехода к зеленой экономике и увеличения доли чистой энергии до 50% от общего производства электроэнергии к 2050 году.

Электростанция поможет Казахстану в выполнении своих обязательств в рамках Парижского соглашения об изменении климата путем сокращения выбросов углерода. Производимая электрическая энергия будет реализовываться в соответствии с 15-летним соглашением о покупке электроэнергии между M-KAT Green и ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», которое принадлежит АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC).

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