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NASDAQ Dubai и Самрук-Казына подписали меморандум

4-07-2019, 07:33
NASDAQ Dubai и Самрук-Казына подписали меморандум


ФНБ «Самрук-азына» и международная фондовая биржа Nasdaq Dubai подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились совместно продвигать инструменты исламского рынка капитала, а также улучшать финансовые рынки обеих стран. Об этом сообщили в ФНБ «Самрук-азына».

Цель подписанного документа - повышение осведомленности международного сообщества об инвестиционных возможностях в Казахстане.

«Подписание меморандума о взаимопонимании является свидетельством нашей приверженности к развитию и укреплению связей с другими странами и организациями», - сказал управляющий директор по логистике и международному сотрудничеству ФНБ «Самрук-азына» Канат Алпысбаев.

В свою очередь исполнительный директор Nasdaq Dubai Хамед Али отметил, что динамично развивающиеся компании Казахстана способствуют росту привлекательных направлений для инвесторов Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

«Основываясь на тесных связях между нашими странами, Nasdaq Dubai готовы предоставить свои ноу-хау и инфраструктуру для содействия в инвестициях частных и государственных инвесторов в казахстанские предприятия. Динамично развивающиеся компании Казахстана делают страну одним из наиболее привлекательных направлений для инвесторов в нашем регионе и во всем мире», - сказал исполнительный директор Nasdaq Dubai Хамед Али.

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