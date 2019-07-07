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Jaguar Land Rover запустят производство электромобилей в Великобритании

Сегодня, 07:47
Jaguar Land Rover запустят производство электромобилей в Великобритании


Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) намерен запустить производство электромобилей на своем заводе в городе Касл Бромвич в Великобритании. Об этом пишет Прайм.

Ожидается, что производство электрических моделей автомобилей марок Jaguar и Land Rover начнется в 2020 году. Первой электромашиной, выпущенной в рамках данного проекта, станет флагманская модель XJ Jaguar.

«XJ, разработанный, спроектированный и изготовленный в Великобритании, экспортируется в более чем 120 стран мира. Это выбор бизнес-лидеров, знаменитостей, политиков и членов королевской семьи на протяжении более пяти десятилетий и в течение восьми поколений производства», — отмечается в сообщении компании.

Решение о запуске производства электромобилей обеспечит сохранность нескольких тысяч рабочих мест на заводе, подчеркнул автопроизводитель.

Ранее JLR предупреждала власти Британии о рисках Brexit без заключения соглашения с ЕС для автомобильной отрасли страны. Также компания объявляла о сокращении производства автомобилей из-за падающего спроса в Китае и о планах увольнения порядка 4,5 тысячи сотрудников в связи с реструктуризацией бизнеса.

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