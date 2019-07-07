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В Алматы тестируют электроавтобусы местной сборки

Сегодня, 07:33
В Алматы тестируют электроавтобусы местной сборки


Первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек и аким Алматы Бакытжан Сагинтаев стали первыми пассажирами электроавтобуса «Made in Almaty», который уже завтра в тестовом режиме выйдет на маршрут №206. Позже на маршруте будет 10 таких автобусов, написал Бауыржан Байбек на своей странице в Instagram.

«Проехав по указанному маршруту, доехали до новой двухуровневой транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и Кульджинского тракта. Сегодня здесь было открыто движение на эстакаде уже в обоих направлениях. По предварительным данным, пропускная способность участка для автомобилистов увеличится в среднем на 15%», - сообщил Бауыржан Байбек.

Кроме того, руководства завода по сборке электроавтобусов «Falcon Eurobus» и инвесторы из Австрии и Германии подписали меморандум по строительству в Алматы завода по выпуску аккумуляторных батарей для электротранспортных средств. С вводом предприятия в эксплуатацию увеличится уровень локализации производства алматинских электроавтобусов.

Бауыржан Байбек также вместе с акимом мегаполиса посетил Индустриальную зону Алатауского района, в частности, побывали на производстве стальных сварных труб большого диаметра для транспортировки нефти, газа, воды и нефтепродуктов.

«Выход предприятия «Asia Steel Pipe» на полную мощность позволит обеспечить импортозамещение на 60% от ввозимой в Казахстан трубной продукции и создать новые рабочие места. В целом, в Индустриальной зоне реализуются уже 39 проектов с привлечением японских, корейских, российских, китайских, итальянских и других иностранных инвестиций», - отметил Бауыржан Байбек.

Он подчеркнул, что реализация всех этих высокотехнологичных проектов с большим экспортным потенциалом будет на особом контроле партии Nur Otan.

В Алматы тестируют электроавтобусы местной сборки

Ранее Бауыржан Байбек принял участие работе внеочередной конференции Алматинского городского филиала партии. Он отметил необходимость организации принципиального и жесткого контроля со стороны партии за реализацией поручений Елбасы, а также предвыборной платформы вновь избранного Президента и всех государственных программ.

«Председатель партии Нурсултан Назарбаев поставил задачу трансформации «Nur Otan». Необходимо кардинально пересмотреть подходы в работе, осуществить содержательную перезагрузку. Мы должны не просто слушать, мы должны слышать людей, решать проблемные вопросы. Забота о человеке, защита его прав и свобод, обеспечение достойного уровня жизни – это ключевой приоритет для нас», – подчеркнул Бауыржан Байбек.

По его словам, сегодня также необходимо провести «чистку рядов партии». Должен быть сделан упор не на количестве, а на качественном составе объединения. Кроме того, Первый заместитель Председателя «Nur Otan» поручил кардинально переформатировать работу Общественных приемных партии, усилив взаимодействие с депутатами маслихатов и парламентской фракцией.

«Партия должна быть ближе к людям. Необходимо усилить обратную связь с населением, оперативно отвечать на запросы общества, активно реагировать на происходящие процессы. Важная роль будет уделена взаимодействию с неправительственными организациями. Работа должна вестись со всеми социальными группами, использоваться проектный – стратоориентированный подход. Это молодежь, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, социально уязвимые слои, многодетные матери, безработные и другие», – сказал Бауыржан Байбек.

В ходе конференции аким Алматы Бахытжан Сагинтаев был избран председателем городского филиала партии «Nur Otan».

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