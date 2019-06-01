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Бауыржан Байбек поручил ускорить ввод домов в эксплуатацию по Нурлы жер

Сегодня, 07:32
Бауыржан Байбек поручил ускорить ввод домов в эксплуатацию по Нурлы жер


Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, а также социальных и жилых объектов Алатауского района. За последние три года в частном секторе было проложено почти 170 км водопровода и 160 км канализации. Завершается прокладка 94 км сетей водоснабжения и 88 км водоотведения, что позволит обеспечить более 40 тыс. жителей качественной питьевой водой. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщии в пресс-службе акимата.

Ранее жители ряда микрорайонов пожаловались акиму города на недобросовестных подрядчиков, прокладывавших инженерные сети. В этой связи за счет оптимизации ряда проектов Бауыржан Байбек поручил выделить из местного бюджета дполнительно 4 млрд тенге на строительство новых дорог на более 440 улицах Алатауского района.

Если за 3 года здесь было построено порядка 15 км дорожного покрытия, то уже после прокладки сетей жители 13 микрорайонов получат 118 км новых дорог. Район также охвачен средним и текущим ремонтом. Выделены средства на пробивку Саина от Рыскулова до Акын Сара протяженностью 3,2 км.

С учетом обращений в социальных сетях аким Алматы также осмотрел дома в мкр. Саялы-2, построенные в рамках программы «Нрлы жер». Бауыржан Байбек обратил отдельное внимание строителей на недостаточное благоустройство дворовых территорий и поручил ускорить процесс ввода домов в эксплуатацию.

«Благодаря инициированной Елбасы программе «Нрлы жер» сегодня Алатауский район активно застраивается. Собственное жилье в прошлом году обрели порядка 2 тыс. семей. В этом году планируется ввести столько же. С увеличением количества населения будут возникать проблемы с транспортом, которые необходимо решать в превентивном порядке. Управлению городской мобильности совместно с акимом необходимо обеспечить Алатауский район новыми маршрутами общественного транспорта», - отметил Бауыржан Байбек.


Бауыржан Байбек поручил ускорить ввод домов в эксплуатацию по Нурлы жер

По программе «7-20-25» одобрено свыше 7,8 тысяч заявок

Стоит отметить, что в Алатауском районе недалеко от Индустриальной зоны завершается строительство нового автобусного парка на 200 автобусов на газе. Строится частный автопарк компании «Бату travel» на 130 автобусов. Таким образом, закладывается своего рода кластер предприятий по обслуживанию и содержанию общественного транспорта города.

В ходе рабочего объезда Алатауского района Бауыржан Байбек проверил темпы строительства новой мечети на семь тысяч мест. В рамках проекта, реализуемого за счет частных инвестиций, планируется возведение нескольких минаретов высотой до 49 метров. По центральной оси комплекса будет расположен основной корпус с пятью куполами.

Ранее сроки строительства были продлены в связи с необходимостью производства работ по инженерной защите участка от подтопления. На сегодня уже завершена забивка 3 тыс. свай и бетонирование фундамента. Начаты работы по устройству армированного каркаса стен основного блока.

В целом за 10 лет в развитие вновь присоединенного района вложено более 430 млрд тенге. Возведено 12 школ, 5 поликлиник, 98 государственных и частных детских садов, ряд спортивных и культурных объектов. В рамках проекта «Наследие Универсиады» более 1,7 тыс. очередников получили комфортное жилье в Атлетической деревне.

В Индустриальной зоне района реализуются 39 проектов с привлечением японских, корейских, российских, китайских, итальянских и других иностранных инвестиций. В текущем году планируется запуск четырех проектов на 37,6 млрд тенге.

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