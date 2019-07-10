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Алюминиевый завод построят в Алматинской области

Вчера, 07:55
Алюминиевый завод построят в Алматинской области


ТОО "Малая металлургия РК" планирует ввести в эксплуатацию в 2020 году завод по выпуску алюминиевых порошков, пудр и паст в Алматинской области, сообщили "Интерфакс-Казахстан" в областном управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

Проект будет реализован на территории индустриальной зоны "Кайрат" в Талгарском районе.
Стоимость строительства предприятия составляет 643 млн тенге.
Проектная мощность завода - алюминиевый порошок АПВ - 200 тонн, алюминиевый порошок ПА-2 - 60 тонн, алюминиевая пудра ПАП-1/ ПАП-2 - 20 тонн, алюминиевая паста АПГ - 20 тонн в год.

«Данная продукция является актуальной. У нее высокая ликвидность. В Казахстане нет предприятий, выпускающих алюминиевый порошок, пудру и пасты. 100% потребности обеспечивается импортом из России и Китая», - сообщили в компании.


Алюминиевый завод построят в Алматинской области

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Эта продукция применяется в черной и химической промышленности, в производстве взрывчатых веществ, лакокрасочной, строительной отраслях, автомобилестроении, полиграфической промышленности.

ТОО "Малая металлургия РК" было создано в июле 2015 года с целью выпуска импортозамещающей продукции - алюминиевого порошка, пудры и паст. Кроме алюминиевой продукции, компания выпускает ферросплавы: ферровольфрам, ферромолибден, ферроникель, ферротитан, феррованадий.
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