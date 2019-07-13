Багдат Манзоров стал заместителем акима Алматинской области

13-07-2019, 07:49

Распоряжением акима Алматинской области экс-аким Алатауского района южной столицы Манзоров Багдат Сайланбаевич назначен заместителем акима Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

12 июля аким области Амандык Баталов представил его местному активу.

Багдат Манзоров родился в 1962 году. В 1983 году окончил Казахский институт физической культуры, по специальности - преподаватель физической культуры и спорта, в 2002 году Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, по специальности - экономист-менеджер, в 2018 году окончил Казахский университет путей и сообщения, по специальности - магистр техники и технологии - транспортное строительство.

Трудовой путь начал тренером в детско-юношеской спортивной школе города Талдыкорган. В разные годы работал директором Кировского колхозного рынка, президентом ТОО «Шаган», директором ТОО «Айсер», первым заместителем акима Коксуского района, акимом Коксуского района, акимом Аксуского района, акимом Алатауского района города Алматы, руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы.

С февраля 2019 года - руководитель управления градостроительного контроля города Алматы.