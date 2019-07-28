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Astana Hub будет развивать корпоративные инновации с GenerationS

Вчера, 07:56
Astana Hub будет развивать корпоративные инновации с GenerationS


Корпоративный акселератор GenerationS от РВК и Международный Технопарк IT-стартапов Astana Hub заключили меморандум о сотрудничестве в сфере развития инновационных стартапов. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе РВК.

В рамках соглашения стороны будут заниматься продвижением и популяризацией инновационной деятельности, развивать венчурную экосистему, направленную на стимулирование корпоративных инноваций в Казахстане, а также создавать условия для агрегирования лучших инновационных проектов.

Основными направлениями сотрудничества станет запуск совместных программ и обмен стартапами, в том числе организация участия проектов Astana Hub в корпоративных акселераторах GenerationS, участие экспертов из Astana Hub в оценке проектов корпоративных акселераторов GenerationS, а также приглашение экспертов GenerationS к участию в мероприятиях Astana Hub.

«Партнерство с Astana Hub — еще один шаг в создании глобальной платформы корпоративных инноваций на базе GenerationS. Обмен опытом, проектами, запуск совместных инициатив позволит создать условия для взаимного развития технологического бизнеса в России и Казахстане и усиления позиций наших стран в международных инновационных экосистемах. Это важное стратегическое направление для нас, так как Казахстан – динамично развивающийся рынок, на котором уже есть сильные стартапы, развивающиеся на международной арене, потенциал этого рынка будет только расти», — прокомментировала Екатерина Петрова, директор корпоративного акселератора GenerationS.

«Astana Hub с нетерпением ждет сотрудничества с GenerationS. Корпоративные инновации являются одним из основополагающих элементов, необходимых для построения надежной экосистемы в Казахстане. GenerationS является лидером в этой области в России, о чем свидетельствуют их успешные проекты, реализованные с 2013 года. Astana Hub сможет использовать этот опыт и применить его в Казахстане, чтобы ускорить наше инновационное развитие», — отметил Джозеф Циглер, генеральный директор Astana Hub.

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