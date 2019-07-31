Болат Мажагулов получил новую должность в Администрации Президента

31-07-2019, 07:57

Руководитель столичного управления культуры и спорта Болат Мажагулов получил новую должность в Администрации Президента РК, назначен заместителем руководителя отдела внутренней политики, сообщает Елорда Инфо.

Как сообщили в пресс-службе Управления культуры и спорта города Нур-Султан, Болат Мажагулов назначен заместителем руководителя отдела внутренней политики Администрации Президента РК.

Болат Мажагулов родился 1 августа 1983 года в Алматы. Окончил Казахскую национальную академию искусств по классу«гобой».

В 1999 году работал концертмейстером группы гобоистов в симфоническом оркестре Государственной филармонии г. Астаны.

В 2007-2008 годах работал главным специалистом департамента историко-культурного наследия Министерства культуры, после начальником художественного отдела.

С декабря 2009 года работал директором Дворца мира и согласия. В ноябре 2010 года возглавил Управление культуры, архивов и документации Астаны (ныне Нур-Султана).

С 2018 года возглавляет казахстанскую Ассоциацию джиу-джитсу.