В команде Владимира Зеленского рассказали о реформах

Вчера, 07:31

Президент Украины Владимир Зеленский намерен ускорить и расширить приватизацию госкомпаний, включая монополистов - железнодорожные госкомпании и почту. Среди реформ и те, на которых настаивают МВФ и Всемирный банк, - сокращение дефицита бюджета Украины, смягчение правил владения землей. По предложению Всемирного банка и МВФ иностранцам могут разрешить покупать землю, пишет vestifinance.ru.

«Банки следует продать в первую очередь. Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации и продажи сельхозземель, когда мы привлечем пару крупных компаний для добычи природных ископаемых, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились», - заявил в интервью Bloomberg Алексей Гончарук.

По его словам, до конца года будет одобрена продажа сельскохозяйственных земель, непопулярная в обществе и отложенная ранее.

«В команде есть понимание, что если это не будет сделано в этом году, это будет довольно сложно», - сказал Алексей Гончарук.

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По его словам, в сентябре текущего года Украина планирует заключить с МВФ новое соглашение о кредитах в обмен на реформы. Срок действия действующего соглашения истекает в конце 2019 года.

Как сообщали «Вести. Экономика», миссия МВФ прибыла в Киев сразу после избрания нового президента Украины, но, не начав работу, покинула Киев. МВФ требует ясности от новой власти на Украине. «Миссия МВФ готова вернуться на Украину, как только будет ясность по политике нового правительства», - заявил 25 июля в рамках регулярного брифинга для прессы представитель фонда Джерри Райс.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 млрд долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 млрд долларов по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров.

Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова называла более поздний срок - июнь. Однако позже она заявила, что транш Украина в 2019 году может и не получить, если не будет сформировано новое правительство.