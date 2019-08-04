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Walmart может разработать собственную криптовалюту

4-08-2019, 07:41
Walmart может разработать собственную криптовалюту


Одна из крупнейших в мире розничных сетей, американская Walmart, может создать собственную криптовалюту, следует из патентной заявки, поданной в ведомство США по патентам и товарным знакам. Об этом пишет Прайм.

«В данном раскрытии может приводиться защищенная блокчейном цифровая валюта. Цифровая валюта может быть привязана к доллару США и доступна к использованию только у отдельных ритейлеров или партнеров. Согласно другим вариантам, цифровая валюта доступна для использования где угодно», - говорится в документе.

Цифровая валюта может быть привязана к национальной валюте, такой как доллар США, и, по некоторым вариантам, она может быть привязана и к другой виртуальной валюте.

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