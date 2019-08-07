Fitch снизило прогноз цен на Brent на 2019-2021 годы

7-08-2019, 07:46

Fitch Solutions снизило прогноз цены марки Brent на ближайшие три года, поскольку торговые трения в мировой торговле продолжают оказывать давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть. Об этом пишет Интерфакс-Казахстан.

Теперь эксперты ожидают, что Brent в среднем будет стоить $67 за баррель по итогам текущего года, $65 за баррель в следующем году и $61 за баррель в 2021 году. Ранее прогнозы находились соответственно на уровне $70 за баррель, $76 за баррель и $80 за баррель.

«Пересмотр отражает ухудшение экономических перспектив и более резкое, чем ожидалось, снижение спроса на нефть», - говорится в отчете Fitch Solutions.

Рост добычи сланцевой нефти в США, как ожидается, существенно замедлится, однако мировые поставки нефти останутся в профиците, и котировки будут снижаться из-за ослабления спроса, сообщило агентство Bloomberg.

«Рынок становится чрезвычайно чувствительным к "медвежьим" факторам и относительно невосприимчив к "бычьим", и такая ситуация, вероятно, сохранится на фоне продолжающейся напряженности в глобальной торговле», - отмечается в сообщении Fitch Solutions.

Последний раз аналитики пересматривали нефтяные прогнозы в начале июля. Тогда они сохранили ожидания для Brent на 2019-2020 годы, но ухудшили оценки на следующие два года до $82 за баррель. Для сорта WTI прогнозы составляли $63 за баррель на этот год, $69 за баррель на предстоящий год, $74 за баррель на 2021 год и $77 за баррель на последующие два года.