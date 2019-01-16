HSBC снизил прогноз цены Brent до $64 за баррель

16-01-2019, 07:48

Аналитики банка HSBC ухудшили прогноз цен на нефть Brent на текущий год с 80 до 64 долларов за баррель из-за роста добычи в США. Оценка среднегодовой стоимости WTI снижена с 74 до 57 долларов за баррель, говорится в обзоре аналитиков, который цитирует агентство Bloomberg.

HSBC ожидает сохранения сдержанного подхода ОПЕК к добыче, прогнозирует средний объем производства нефти странами картеля на уровне 31,6 млн баррелей в сутки в 2019 году, пишет Интерфакс-Казахстан.

Какую цену на нефть ожидать в 2019 году?

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Темпы роста нефтедобычи в США в значительной степени зависят от цены нефти, отмечается в обзоре. Если Brent будет держаться в диапазоне от 50 до 70 долларов за баррель, добыча в США увеличится в среднем на 0,8 млн б/с, считают в HSBC.

Вместе с тем аналитики ожидают, что во втором полугодии нефтяной рынок получит дополнительную поддержку от IMO-2020 - нового стандарта содержания серы в топливе для морских судов, который вступит в силу в следующем году.

В ходе торгов в понедельник нефть Brent с поставкой в марте подешевела на 0,7%, до 60 долларов за баррель, WTI - на 0,4%, до 51,4 доллара за баррель.