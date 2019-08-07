«Мы любим сравнивать нашу трубу с «Мерседесом»

7-08-2019, 08:00

Производство этой карагандинской группы весьма компактное, в цехе установлены две линии: по выпуску пластиковых изделий (блоки, конусы, баки, детские площадки – ТОО «Казпласт») и труб для безнапорной канализации, ливневых и дренажных систем водоотводов, а также воздушной вентиляции.

Трубы ТОО «Bekem-Plast» с торговой маркой «ОПТИМА» с цельнолитым раструбом производятся на современной линии ведущих немецких производителей оборудования и соответствуют всем казахстанским и международным стандартам. По утверждениям руководства, «ОПТИМА» сейчас занимает до 40% рынка канализационной трубы в Казахстане.

Руководство группы - генеральный директор Тенгиз Мураткалиев (М. Т.) и коммерческий директор Талгат Нуртазаев (Н. Т.) - поставило себе цель превысить прошлогодний объем проданной трубной продукции в размере 450 тысяч метров оборотом в 1,5 млрд и выйти на еще большие цифры.

- Как вы пришли к бизнесу в сфере пластиковых труб?

М. Т.: С каждым годом все больше внимания уделяется проблемам водоснабжения и строительству новых сетей. В настоящее время на смену чугуна и стали начали приходить трубы из полимерной продукции. Мы рассматривали рынок водонапорных труб, но на сегодняшний день данный рынок переполнен. А вот рынок канализационной трубы на момент запуска нашей линии был свободен. Хоть, с одной стороны, объем здесь и меньше, но зато, с другой стороны, и меньше игроков.

Н. Т.: Учитывалось и то, что износ канализационных сетей на сегодняшний день составляет 60-70% по республике.

- Участвует ли ваша группа компаний в государственных заказах, пользуется ли инструментами господдержки?

Н. Т.: Мы работаем B2B, но непосредственно с теми подрядчиками, которые работают B2G. То есть напрямую в госзаказе нас нет, но мы поставляем свою продукцию на строительство объектов по госпрограммам в Нур-Султане, Абае, Усть-Каменогорске, Атырау, Шымкенте, Туркестане и других городах РК.

М. Т.: Строительство завода и производимая продукция ТОО «Bekem-Plast» является частью ГПФИИР и «Карты индустриализации Казахстана». Также мы воспользовались программой через фонд DAMU, благодаря которой реструктуризировали несколько займов.

«По качеству «ОПТИМА» действительно номер один. При правильном монтаже срок эксплуатации наших труб составит более 50 лет».

- Вы заявили, что продукция вашей группы является самой качественной в РК. Чем же она отличается от аналогов других производителей?

Н. Т.: Есть четыре вида пластиковой трубы: ПВХ, полиэтиленовая, полибутеновая, и самая качественная и дорогая – это полипропиленовая. В Казахстане двухслойную гофрированную трубу с цельнолитым раструбом из полипропилена делаем только мы, и по качеству «ОПТИМА» действительно номер один. При правильном монтаже срок эксплуатации наших труб составит более 50 лет.

М. Т.: Если говорить простым языком для людей, которые не разбираются в трубной продукции, то мы любим сравнивать нашу трубу с автомобилем «Мерседес»: есть авто «определенной марки», а есть «Мерседес», что люди выберут. Я люблю демонстрировать такой прием, - после этих слов Тенгиз Мураткалиев встал на образец пластиковой трубы и попрыгал на нем. – В нашей лаборатории мы, конечно, не прыгаем на образцах, а проверяем их на жесткость и удар в специальной камере. Еще ни разу не было, чтобы наша продукция не прошла испытания, и за 8 лет не было ни одной претензии по качеству от потребителей.

«Если бы мы использовали вторичное сырье, то нам пришлось бы красить трубу в черный цвет»





- Где берете первичное сырье?

М. Т.: Покупаем через трейдеров из Европы и Южной Кореи, хотя это и далековато.

- Не рассматривали вопрос строительства собственного завода по производству полипропилена?

М. Т.: Это очень дорого, и решение о строительстве такого завода принимается на уровне государства. Кроме того, очень важный момент – это параметры сырья. Наше оборудование немецкое, и, если сравнить с хорошим автомобилем, то он на 92-м бензине не поедет, а требует только 98-й. Труба просто не будет формироваться на сырье более низкого качества: коэффициент текучести расплава и модуль упругости сырья – это главные наши требования. Труба должна быть упругой и не колоться. Например, мы выходили на иранский рынок сырья, там очень много различных марок полимеров, но они не соответствуют нашим требованиям.

Н. Т.: Еще одним из наших преимуществ является то, что мы используем только первичное сырье, – оно бесцветное, и свою трубу красим в терракотовый цвет. Чего нельзя сделать из вторичного сырья: если бы мы использовали вторичное сырье, то нам пришлось бы красить трубу в черный цвет.



М. Т.: Для того чтобы полиэтиленовая труба была прочной, нужно больше сырья, и стенка трубы будет толще. С полипропиленом используется меньше сырья, стенка получается тоньше, но сохраняется прочность трубы.

- К какому классу опасности относится ваше предприятие? Я говорю об экологии и воздействии на окружающую среду.

Н. Т. Полипропилен – самый безопасный из всех видов пластика. Изделия из него при температурах эксплуатации не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека. Работа с ними не требует особых мер предосторожности. К тому же наш офис также находится в цехе.

«Если из России или Китая аналогичную продукцию можно брать только по предоплате, то мы всегда можем пойти навстречу нашим клиентам. Мы делаем общее дело в масштабах страны и должны помогать друг другу».





М. Т.: Хотели бы отметить также, что наше предприятие изготавливает иную пластиковую продукцию: конусы, дорожные блоки, канализационные колодцы, баки для жидкостей, детские игровые комплексы и т. д. Сырье, которое мы используем, – пищевой полиэтилен. Он является не таким дешевым, как если бы мы делали из вторичного, но так как мы производим баки для питьевой воды и комплексы для детей, то мы не можем позволить себе низкокачественную продукцию, которая может быть токсичной. При въезде на предприятие установлена горка, которая стоит на улице с 2013 года, и она до сих пор как новая.





Н. Т.: Мы не только качественные, экологически безопасные, но и казахстанские производители, которые готовы предложить гибкие условия для своих покупателей. Если из России или Китая аналогичную продукцию можно брать только по предоплате, то мы всегда можем пойти навстречу нашим клиентам. Мы делаем общее дело в масштабах страны и должны помогать друг другу.



