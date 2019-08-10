Айдархан Кусаинов: Фундаментально у тенге есть запас прочности

Вчера, 07:42

Нет оснований, что доллар может вырасти до 400 тенге. Таким мнением поделился независимый эксперт, экономист Айдархан Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, мы видим очередной сезонный ажиотаж вокруг валюты. Фундаментально у тенге есть запас прочности. Этот курс может быть спокойно удержан», - рассказал Айдархан Кусаинов.

Он также ответил, стоит ли людям сохранять спокойствие на фоне ажиотажа.

«Если бы вы у меня год назад спросили, я бы сказал: «Соблюдайте спокойствие, потому что тенге пойдет обратно». Я бы говорил, что весной курс доллара составит 360 тенге. Весной спроса нет – курс падает, осенью курс растет. В этом году весной тенге не пошел вниз. В этой связи не могу сказать ничего. Потому что движение курса стало неизвестным, а скорее мы его зафиксировали, решили вернуться к стабильному курсу. А когда тенге не реагирует ни весной, ни осенью, как экономист ничего не могу сказать», - выразил мнение собеседник. Айдархан Кусаинов считает, что возможность для стабилизации курса тенге есть.

«Экономически курс тенге сейчас должен быть меньше, чем 386. Фундаментально для 400 оснований никаких нет». Политика Национального банка за последние полгода заключалась в том, чтобы тенге был стабилен. В этой связи, как считает А. Кусаинов, ресурсы, чтобы удержать курс тенге, есть. Также эксперт отметил тенденцию долларизации среди населения.

«Люди начинают покупать доллары не потому, что им нужно, а просто покупать на всякий случай. В этой ситуации невозможно говорить о рыночных вещах. Человек покупает доллар «просто потому, чтобы его купить». В этой связи говорить о рыночном курсе невозможно», - заключил эксперт.