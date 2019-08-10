Азиатские центробанки неожиданно снизили ставки

Вчера, 07:34

Азиатские центробанки в среду сигнализировали о серьезных опасениях о перспективах экономического роста, удивив рынки чередой неожиданных снижений ставок и указав на сокращение набора инструментов для борьбы со спадом. Об этом пишет investing.com со ссылкой на Рейтер.

Эти шаги были предприняты после того, как напряженность в мировой торговле и замедление глобального роста побудили Федеральную резервную систему впервые за десятилетие снизить ставки, а Европейский центральный банк - дать сигнал о предстоящем смягчении политики. Центральный банк Австралии снизил ставку в июне и июле.

Резервный банк Новой Зеландии снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до рекордного минимума в 1,00%, вместо ожидавшихся 25 базисных пунктов, что вызвало падение национальной валюты на 2%.

Банк Таиланда последовал его примеру, снизив ставку однодневного репо на 25 базисных пунктов до 1,5%.

Центральный банк Индии снизил ставку репо на 35 базисных пунктов до 5,4%, сильнее, чем ожидалось, указав на озабоченность по поводу роста как "наивысший приоритет".

Рыночная волатильность на этой неделе, когда торговая война между США и Китаем разгорелась вновь, усилила обеспокоенность центральных банков. В Южной Корее чиновники сообщили, что готовы снизить ставки, если потребуется, для того чтобы справиться с последствиями нестабильности на рынках.

На фоне аналогичной обеспокоенности по поводу глобальных экономических перспектив чиновники Банка Японии призвали обсудить усиление мер стимулирования.

Чиновники центробанков по всему миру были вынуждены задуматься о дополнительных мерах стимулирования, поскольку опасения о последствиях американо-китайского торгового конфликта для мировой экономики растут.