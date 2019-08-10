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Galaxy Note10/Note10+: одно устройство – любые задачи!

Вчера, 07:56
Galaxy Note10/Note10+: одно устройство – любые задачи!


8 августа компания Samsung Electronics впервые представила флагман Galaxy Note10 в двух размерах: Note10+ c 6,8-дюймовым дисплеем и Note10 c размером экрана 6,3 дюйма. В Казахстане смартфоны поступят в продажу 30 августа, но предзаказ можно сделать уже с 8 по 22 августа на сайте Samsung и получить в подарок «умные» часы Galaxy Watch 46 мм. Смартфоны будут доступны в нескольких цветах: серебро, белый, черный, красный.


Новинка Galaxy Note10/10+ наполнена новыми интересными и полезными фишками:

  • Сверхбыстрый процессор, выполненный по техпроцессу 7 нм, благодаря своей высокой производительности, справляется с задачами любой сложности быстрее, чем когда-либо.
  • Безграничный Cinematic Infinity-O дисплей 6,8” с практически невидимой рамкой является самым большим в истории линейки Galaxy Note, что придает устройству особый стиль и не отвлекает вашего внимания от главного – контента, который вы просматриваете.
  • Экран Dynamic AMOLED имеет поддержку стандарта HDR10+ с динамическим отображением тонов, что позволяет видеть детали даже в темных участках изображений, а уменьшенный вредный синий цвет создает комфорт для ваших глаз.
  • Обновленное перо S Pen умеет преобразовывать рукописный текст в печатный и имеет функцию дистанционного управления.
  • И, конечно, с Galaxy Note10/10+ вам доступны профессиональные инструменты для съемки и редактирования, чтобы создавать уникальные фото и видео всегда и везде. Камера профессионального уровня с живым фокусом и функцией суперстабилизации обеспечит плавность кадров при видео съемке. Сверхширокоугольная камера (123 градуса) позволит сделать прекрасные панорамные снимки, а ночной режим на фронтальной камере – снимать потрясающие селфи даже в темное время суток.

И не нужно беспокоиться о заряде, ведь Galaxy Note10+ имеет мощный аккумулятор объемом 4300 мАч, позволяющий смартфону работать весь день, при этом полный заряд аккумулятора достигается за 30 минут благодаря супербыстрой зарядке.


С каждым новым этапом развития линейки Galaxy Note компания Samsung сохраняет курс на создание полезных инноваций для людей, разрабатывая устройства, которые не только помогают в достижении их целей, но и отражают образ жизни современных пользователей. Вот почему владельцы Galaxy Note – самые лояльные потребители Samsung – их смартфон помогает им достигать большего.

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