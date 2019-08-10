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«Лаборатория Касперского» создаст антивирусы для властей Вьетнама

Вчера, 07:44
«Лаборатория Касперского» создаст антивирусы для властей Вьетнама


Российский разработчик антивирусов «Лаборатория Касперского» поучаствует в создании антивируса для госорганов и объектов критической информационной инфраструктуры Вьетнама, пишут Ведомости со ссылкой на сообщение Минкомсвязи, подтверждаемое представителем «Лаборатории Касперского».

Такой контракт российская компания заключила с одной из вьетнамских правительственных структур, которая получит доступ к антивирусной базе и основным программным компонентам. Для «Лаборатории Касперского» это коммерческий проект, заверил её представитель, отказавшись от иных комментариев. Планируется, что первые несколько тысяч сотрудников госорганов начнут использовать совместное решение уже в 2019 году.

Во Вьетнаме российская компания также занимается подготовкой специалистов по информационной безопасности, а в мае заключила соглашение с местной телекоммуникационной компанией Vietnam Posts and Telecommunications Group.

В 2018 году выручка «Лаборатории Касперского» выросла на 4% и составила $725,6 млн. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, России, Центральной Азии и СНГ продажи выросли на 6%, на Ближнем Востоке, в Турции и Африке – на 27%. В Северной Америке выручка, напротив, снизились на 25%, что сам производитель объясняет «сложной геополитической обстановкой». В Латинской Америке продажи упали на 11%, компания связывает это с девальвацией национальной валюты в регионе.

Помимо антивирусов «Лаборатория Касперского» занимается разработкой собственной операционной системы, а в мае этого года вошла в капитал российского разработчика офисных приложений – компании «Новые облачные технологии», приобретя долю в 29,5%

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