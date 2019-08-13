Tissot: от императорского двора до голливудских фильмов

13-08-2019, 07:43

История известной марки швейцарских наручных часов Tissot началась в 1853 году в городе Ле Локль, когда Шарль Фелисьен Тиссо вместе со своим сыном открыл маленькую мастерскую по производству часов. Мастерская так и называлась «Шарль Тиссо и сын» и сначала выглядела скромно, но уже в те времена могла похвастаться высококлассными мастерами и знатоками часового дела. Пик продаж мастерской приходился на зиму: в город съезжались фермеры с близлежащих поселений, которые в этот период почти не были заняты работой, и покупали часы.

Быстро получив популярность на родине, Тиссо-младший в 1858 году принял решение отправиться в Россию, чтобы там продвигать свои изделия. Тогда Шарль-Эмиль даже не предполагал, что в Москве их часы произведут настоящий фурор. Спустя 8 лет – в 1866 году компания Tissot стала поставщиком часов для российской императорской семьи и царского двора. Забегая вперед отметим, что на протяжении 16 лет Шарль-Эмиль успешно будет работать в Москве. В 1904 году после заключения договора с императорским двором по заказу общества российских офицеров царской гвардии Волынского полка Tissot выпустила специальные «Царские часы» – карманные часы с гравировкой в виде символики полка и портретом императора.

После абсолютной победы на российском рынке и основания в Москве своего представительства Tissot начала успешную экспансию на европейском рынке. В 1883 году часы марки Tissot отмечены дипломом на выставке в Цюрихе. В 1889-м компания завоевала большой приз в категории «часы» на Парижской универсальной выставке. В 1896 году компания получила золотую медаль на женевской выставке. В 1900 году ей присудили большой приз часовой Парижской Индустрии, а в 1906 году часы марки Tissot были удостоены награды «Observatoire Cantonal» за точность хронометров.

В 1912 году компания начала производить серию модных наручных часов. Долгое время изготовление часов оставалось ручной работой, но постепенно число заказов увеличивалось и это потребовало расширения производства. Мастерские были преобразованы в фабрику, которая была оснащена современным оборудованием. Модернизация завершилась к 1920 году, и с этого момента началось серийное производство часов марки Tissot. В 1930 году появились антимагнитные наручные часы – первые в своем роде.

В 1937 году произошло заметное событие для часовой индустрии: Tissot и Omega объединились в корпорацию Societe Suisse pour l’Industrie Horlogere S.A. (SSIH) со штаб-квартирой в Женеве. Благодаря сделке рынок был поделен следующим образом: Omega занималась производством престижных часов для состоятельных людей, а Tissot выпускала часы для покупателей со средним уровнем достатка.

В 1951 году умер Поль Тиссо – представитель четвертого поколения династии, и управление компанией перешло к его сестре Марии и двоюродному брату Эдварду Луи. Под их руководством в 1960 году компания разработала новый революционный дизайн: основной калибр, дополненный несколькими деталями, мог быть переделан в автоматические часы с календарем или без него. Этот новый производственный стандарт позволил Tissot увеличить объем продаж часов в 4 раза. Средства от этого компания использовала для расширения своих производственных центров.

В 1971 году Tissot опять совершила прорыв в часовом производстве: на этот раз на рынке впервые появились пластиковые часы с прозрачным корпусом. Кстати, такой дизайн впоследствии стала использовать другая известная швейцарская часовая компания Swatch. В 1985 году компания вошла в состав концерна SMH (с 1998 года называемый Swatch Group Ltd.) и продолжила создавать новые модели часов. На рынке появились новинки –часы из необычных, ранее неиспользованных материалов. Первыми из них стали наручные часы из гранита, затем из перламутра, а после деревянные часы.

В 2000 году появились новые уникальные часы Tissot T-Touch с функциями, которых раньше не было: барометр, термометр, альтиметр, хронограф, компас. И все эти приборы были спрятаны под чувствительным к прикосновениям стеклом. Модель засветилась в голливудских фильмах «Лара Крофт: Расхитительница гробниц: Колыбель жизни» и «Мистер и миссис Смит».

Согласно финансовой отчетности Swatch Group, в состав которой входит Tissot, в 2018 году чистая выручка от реализации часов выросла на 6,1% и составила 8,5 млрд швейцарских франков. При этом операционная прибыль увеличилась на 15,2% в сравнении с 12,5% в 2017 году.