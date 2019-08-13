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В Китае эвакуировали более 1 млн человек из-за тайфуна

13-08-2019, 07:55
В Китае эвакуировали более 1 млн человек из-за тайфуна


В Восточном Китае более 1 млн человек заранее эвакуировали из-за тайфуна «Лекима», сообщает РБК со ссылкой на «Синьхуа». По данным агентства, эпицентр тайфуна находился в районе города Вэньлин провинции Чжэцзян.

Как говорится в сообщении агентства, девятый по счету в этом году тайфун принесет сильные дожди в провинции Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянсу, Аньхой и в Шанхай. Максимальная скорость ветра составит около 52 м/с.

В пятницу в провинции Чжэцзян был объявлен самый высокий, красный уровень опасности. По данным Национального метеорологического центра Китая, это наиболее мощный тайфун с 2014 года. В провинции отменили 288 авиарейсов, приостановили движение паромов и поездов по некоторым участкам.

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