В Китае эвакуировали более 1 млн человек из-за тайфуна

13-08-2019, 07:55

В Восточном Китае более 1 млн человек заранее эвакуировали из-за тайфуна «Лекима», сообщает РБК со ссылкой на «Синьхуа». По данным агентства, эпицентр тайфуна находился в районе города Вэньлин провинции Чжэцзян.



Как говорится в сообщении агентства, девятый по счету в этом году тайфун принесет сильные дожди в провинции Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянсу, Аньхой и в Шанхай. Максимальная скорость ветра составит около 52 м/с.

В пятницу в провинции Чжэцзян был объявлен самый высокий, красный уровень опасности. По данным Национального метеорологического центра Китая, это наиболее мощный тайфун с 2014 года. В провинции отменили 288 авиарейсов, приостановили движение паромов и поездов по некоторым участкам.

