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IKEA инвестирует $1,41 млрд на рынке Китая

Вчера, 07:48
IKEA инвестирует $1,41 млрд на рынке Китая


IKEA планирует инвестировать 10 млрд юаней ($1,41 млрд) на китайском рынке для развития своих коммерческих операций и цифровизации. Об этом компания объявила на брифинге в Пекине, на котором она изложила свою стратегию на ближайшие три года, сообщает vestifinance.ru со ссылкой на Yicai Global.

Это крупнейший годовой объем инвестиций в Китай за всю историю IKEA, отмечает Beijing Daily.

Местное подразделение IKEA также наймет более 3 тыс. сотрудников в новом финансовом году.


IKEA инвестирует $1,41 млрд на рынке Китая

IKEA: недорого и успешно

Компания по-прежнему оценивает и позиционирует дополнительные проекты, и размер инвестиций еще больше увеличится в ближайшие два года.

Китайский рынок товаров для дома сейчас переживает период устойчивого роста, заявила президент IKEA China Анна Павлак-Кулига.

Урбанизация в стране набирает обороты, ее цифровое развитие идет быстрыми темпами, а располагаемый доход на душу населения растет. Все это изменило образ жизни и потребления людей, отметила она. Компания полна уверенности в китайском рынке, добавила президент IKEA China.

Китай является единственным рынком за пределами Швеции, где компания была основана в 1943 году, с полной цепочкой поставок IKEA.

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