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Didi получила разрешение на испытания беспилотных такси в Шанхае

Сегодня, 07:52
Didi получила разрешение на испытания беспилотных такси в Шанхае


Китайская транспортная компания Didi получила разрешение на испытание беспилотных автомобилей и анонсировала запуск роботакси в Шанхае. Об этом сообщает сайт vc.ru со ссылкой на блог компании.

Компания планирует вывести на дороги до 30 автомобилей с четвёртым уровнем автономности (когда от водителя не требуется постоянного контроля). Испытания начнутся в районе Цзядин в течение нескольких месяцев.

Пользователи смогут вызвать такси с помощью существующего приложения, выбрав опцию беспилотной поездки. Поездки на беспилотных такси будут бесплатными, отмечает Reuters.

Didi рассчитывает запустить роботакси в Шанхае, Шэньчжэне и Пекине в 2020 году и выйти за пределы Китая к концу 2020 года, указывает агентство.


Didi получила разрешение на испытания беспилотных такси в Шанхае

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Didi — одна из крупнейших транспортных компаний Китая, которая предоставляет услуги такси, проката автомобилей, райдшеринга и другие. В 2016 году Didi вытеснила Uber, купив китайский бизнес компании.

Подразделение Didi, которое занимается разработкой беспилотных технологий, было создано в 2016 году и сейчас насчитывает около 200 сотрудников в Китае и США. В августе 2019 года Didi выделила его в отдельную компанию.

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