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Saudi Aramco рассматривает Токио в качестве площадки для IPO

Сегодня, 07:37
Saudi Aramco рассматривает Токио в качестве площадки для IPO


Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) рассматривает Токио в качестве площадки для размещения своих акций, сообщает vestifinance.ru со ссылкой на The Wall Street Journal. Первичное публичное размещение акций Saudi Aramco будет проходить в два этапа. Размещение акций на саудовской фондовой бирже состоится позднее в этом году, после чего будет проведен международный листинг в 2020 или 2021 гг., пишет издание со ссылкой на советников и чиновников, знакомых с планами IPO.

Saudi Aramco планирует продать до 5% акций в ходе IPO, которое должно стать крупнейшим в истории.

Эр-Рияд рассчитывал привлечь в рамках IPO рекордные 100 млрд долларов, но пока не ясно, какой будет окончательная сумма.

Многие фондовые биржи по всему миру стремились стать площадкой для листинга Aramco. Лондон и Гонконг рассматривались как фавориты в этой гонке. Однако оба города столкнулись с политической неопределенностью. Риски, связанные с Brexit, и длительные протесты в Гонконге уменьшили привлекательность Лондона и Гонконга.


Saudi Aramco рассматривает Токио в качестве площадки для IPO

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Тем не менее саудовские чиновники и советники Aramco сообщили WSJ, что, хотя они склоняются к варианту IPO в Токио, окончательное решение еще не принято. В компании сообщили изданию, что сроки размещения будут зависеть от рыночных условий.

Размещение акций является частью «Видения-2030» - плана наследного принца Мухаммеда бен Салмана по диверсификации экономики, созданию крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращению зависимости от углеводородов.

Работа над IPO была приостановлена в 2018 году, когда Aramco переключила свое внимание на приобретение акций производителя нефтехимической продукции Saudi Basic Industries Corp.

Как сообщали «Вести.Экономика», Aramco заключила сделку о приобретении 70% SABIC у суверенного фонда Саудовской Аравии за 69,1 млрд долларов.

Возрожденный план IPO, вероятно, будет сталкиваться с препятствиями, включая способность королевства получить оценку в 2 трлн долларов, которой оно добивается для компании, на фоне волатильных цен на нефть.

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