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Tesla запустила собственный страховой проект

Сегодня, 07:37
Tesla запустила собственный страховой проект


Tesla запустила собственную страховую программу, обещающую ее участникам крупные выплаты при наименьших вложениях. Страхование Tesla «предназначено для того, чтобы предоставить владельцам автомобилей Tesla ставки, которые ниже более чем на 20%, а в некоторых случаях - на 30%», сообщает vestifinance.ru со ссылкой на блог компании.

Предполагается, что страховка будет распространяться на все автомобили Tesla. В компании отмечают, что она гарантирует «всеобъемлющее покрытие» и будет работать во всех штатах Америки. Правда, последнее произойдет не сразу, а «постепенно».


Tesla запустила собственный страховой проект

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Более низкие ставки Tesla объясняет тем, что знает свои автомобили досконально во всем, что касается технологий, безопасности и затрат на ремонт. При этом стоимость страховки «от производителя» все же, как и у других подобных продуктов, будет варьироваться в зависимости от водительского стажа, возраста водителя и других факторов.

Но зато Tesla обещает своим клиентам не лезть в их жизнь: не отслеживать их перемещения с помощью GPS-навигации или дорожных камер для оценки поведения водителя.

Пока что Tesla Insurance будет доступна лишь физическим лицам, использующим автомобили компании лишь в личных целях, но в перспективе Tesla готова будет предложить и страховку для коммерческого транспорта.

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