Tesla запустила собственный страховой проект

Сегодня, 07:37

Tesla запустила собственную страховую программу, обещающую ее участникам крупные выплаты при наименьших вложениях. Страхование Tesla «предназначено для того, чтобы предоставить владельцам автомобилей Tesla ставки, которые ниже более чем на 20%, а в некоторых случаях - на 30%», сообщает vestifinance.ru со ссылкой на блог компании.



Предполагается, что страховка будет распространяться на все автомобили Tesla. В компании отмечают, что она гарантирует «всеобъемлющее покрытие» и будет работать во всех штатах Америки. Правда, последнее произойдет не сразу, а «постепенно».

Walmart подала в суд на Tesla

Более низкие ставки Tesla объясняет тем, что знает свои автомобили досконально во всем, что касается технологий, безопасности и затрат на ремонт. При этом стоимость страховки «от производителя» все же, как и у других подобных продуктов, будет варьироваться в зависимости от водительского стажа, возраста водителя и других факторов.

Но зато Tesla обещает своим клиентам не лезть в их жизнь: не отслеживать их перемещения с помощью GPS-навигации или дорожных камер для оценки поведения водителя.

Пока что Tesla Insurance будет доступна лишь физическим лицам, использующим автомобили компании лишь в личных целях, но в перспективе Tesla готова будет предложить и страховку для коммерческого транспорта.