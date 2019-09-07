«Соломоново решение» для румынского актива КМГ

Сегодня, 07:50

В этот юбилейный для всей казахстанской нефтянки год завод Petromidia - стратегический актив КазМунайГаза за рубежом - также отмечает круглую дату. Казахстанский НПЗ на Черном море празднует 40-летие с ввода в промышленную эксплуатацию.

Юбилейную дату предприятие встречает с лучшими показателями за всю историю существования. Завод поставляет на европейские рынки новые марки нефтепродуктов, использует искусственный интеллект для автоматизации бизнес-процессов, а недавно получил высокую оценку всемирно признанного индекса эффективности.

Ежегодно американская консалтинговая компания Solomon Associates составляет самый известный бенчмаркинг нефтеперерабатывающих заводов, в котором сопоставляются сотни НПЗ как в региональном, так и мировом масштабе. Petromidia в Румынии, который принадлежит Группе KMGI, был признан одним из лучших в сравнении с заводами стран СНГ, Восточной и Западной Европы. У предприятия высокий выход светлых нефтепродуктов (индекс Petromidia 84,5% - против среднего в Западной Европе 75,9%), низкий уровень операционных затрат и хорошая энергоемкость.

Предприятие входит в число лучших нефтезаводов мира по возврату на вложенный капитал – это один из основных показателей конкурентоспособности НПЗ, а также по расходам на техническое обслуживание и ремонт.

Как отмечает генеральный директор KMG International Жанат Тусупбеков, успехи Petromidia - показатель высокой квалификации казахстанских специалистов, которые управляют заводом, помогая казахстанской нефти завоевать свое место на высококонкурентном европейском рынке.

В 2009-2012 годах была проведена модернизация НПЗ, позволившая увеличить производственные мощности завода с 3,8 до 5,4 млн тонн сырья в год, наладить выпуск топлив «Евро-5». При этом максимальных показателей эффективности и производительности Группе KMGI и ее основному активу Petromidia удалось достичь в последние годы после запуска программы трансформации «Изменения к лучшему», инициированной текущим менеджментом компании. Финансово-операционные показатели KMGI стабильно растут за счет цифровизации и интеграции проектов развития с ИТ-компонентами.

«На данном этапе Группа продолжает внедрять трансформационные инициативы. Мы оптимизировали производственные процессы, ретейл, корпоративные бизнес-процессы. В результате под управлением НК "КМГ" завод Petromidia стал лидером в Европе и регионе, что также отмечается международными экспертами», - говорит Жанат Тусупбеков.

Проведение качественного сравнительного анализа развития нефтеперерабатывающих предприятий, находящихся в разных регионах, и степени их технологического усовершенствования – это весьма сложный процесс. Для анализа НПЗ и их сравнения используется как традиционный метод учета и аудита, так и методика американской компании Solomon Associated.

Специалисты анализируют такие показатели, как «глубина переработки нефти», «эффективность персонала», «рентабельность», «чистая денежная маржа». Исследования Solomon-а охватывают более 85% НПЗ в мире и тем самым обеспечивают достоверную и надежную информацию. К показателям эффективности относятся, например, индекс энергоемкости и индекс эффективности неэнергетических затрат, а также другие.

Нефтеперерабатывающие заводы с высоким индексом Solomon-а могут произвести больше нефтяных и газовых продуктов с высоким качеством. У них выше производственный потенциал, они могут быстрее удовлетворить потребности рынка. К примеру, только в 2018 году Petromidia увеличила объем переработки нефти на 1 млн тонн. При проектной мощности НПЗ в 5,4 млн тонн было переработано 5,9 млн тонн.

В 2019 году НПЗ Petromidia планирует повторить и превзойти успех прошлого года, уже переработав 6,1 млн. Производство имеет индекс сложности Нельсона 10,5.

Перспективным направлением менеджмент считает также производство новых материалов. За последние 2 года были разработаны и поставлены на поток три новые специальные марки полипропилена, в разработке еще одна марка. Полипропилен только в прошлом году принес компании 555 тыс. долларов.

С 2012 года уровень всех показателей переработки у компании KMGI существенно улучшился, отмечает Садуохас Мералиев, главный операционный директор KMGI. Комментируя успехи Petromidia, он отметил, что сейчас компания владеет наиболее технологичным заводом на берегу Черного моря. Первый шаг был сделан в 2012 году с началом модернизации, благодаря которой, в частности, удалось снизить затраты производственного процесса до 15 долларов за тонну. В 2012 этот показатель был равен 28 долларам. Второй этап – цифровизация производства – продолжается до сих пор. Например, одна из основных затратных статей в нефтепереработке — энергетика. Благодаря новому энергоемкому оборудованию и компьютерному моделированию процессов компании удалось сэкономить существенные средства.

«В течение последнего десятилетия мы укрепили свои позиции, как ведущий региональный поставщик нефтепродуктов. Компания достигла самого высокого уровня операционной прибыли и прибыльности, что является наилучшим показателем не только с момента интеграции Rompetrol в группу KMGI, но и в течение 40 лет с момента создания компании», - сказал Садуохас Мералиев.

Активы KMGI в Румынии, в том числе и завод Petromidia - «ворота» на рынок Европейского Союза и Балканского региона для энергетических ресурсов Республики Казахстан. Изначально был взят курс на построение эффективного канала сбыта и выпуск высокотехнологичных нефтепродуктов. Последние инвестиции нацелены на максимальную эффективность при переработке казахстанской нефти с высоким содержанием примесей.

Рост эффективности румынского актива КМГ отмечает и другая консалтинговая компания Wood Mackenzie, которая приводит данные по нефтепереработке в Румынии по состоянию на июль 2019 года. У предприятия самые высокие показатели производства чистых нефтепродуктов в регионе (86%). Это девятое место среди 250 нефтеперерабатывающих заводов в Европе и Африке.

В документе говорится, что предприятия KMGI успешно развиваются, в то время как ряд конкурирующих предприятий ушли с рынка. Так, в 2011 году в регионе закрылось порядка 20 НПЗ, в том числе Arpechim. Рынок нефтепереработки Румынии сейчас представляют три крупных предприятия – заводы Petrobrazi, Petromidia и Petrotel, приобретенных зарубежными инвесторами (OMV, KMGI и Лукойл).

Petromidia оценивается как завод со сравнительно небольшой мощностью производства и с одним из высоких уровней сложности в Европе. Инвестиции КазМунайГаза, вложенные для соответствия завода стандартам «Евро-5», возвращаются за счет текущей высокой производительности и эффективности НПЗ, отмечают аналитики.

«Petromidia - это первый румынский нефтеперерабатывающий завод, который был успешно приведен в соответствие с европейскими экологическими нормами и стандартами качества топлива BAT (Best Available Technologies); KMGI инвестирует в модернизацию и цифровизацию установок. Оптимизируется производство за счет улучшения интегрированной системы управления и автоматизации технологических потоков», - указывается в исследовании.

По производственным показателям казахстанские активы за рубежом соответствуют уровню Центральной и Восточной Европы. Следующая задача — перегнать конкурентов и максимально приблизиться к уровню региона по индексам энергоемкости и персонала. Достигнуть этого компания планирует за счет автоматизации производственных процессов в соответствии со стандартами Индустрия 4.0.

Стратегические бизнес-цели KMGI: увеличить долю рынка в Черноморском и Средиземноморском регионах, а также в Центральной и Юго-Восточной Европе.