Аэропорт Семея предложили назвать именем Абая

10-09-2019, 07:52

В Нур-Султане состоялось заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы и 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби, сообщает пресс-служба Акорды.

Государственный секретарь Марат Тажин предложил Госкомиссии обратиться к главе государства с тремя инициативами: назвать именем Абая аэропорт города Семей; преобразовать Государственную премию в области литературы и искусства в Государственную премию имени Абая; создать на базе посольств Казахстана за рубежом «Центры Абая».



Марат Тажин отметил, что важным направлением программы «Рухани жаыру» является сохранение «культурного кода» нации. В этой связи юбилейные мероприятия должны быть нацелены на сохранение, исследование и популяризацию духовного наследия Абая.

Так, произведения Абая будут переведены и изданы на крупнейших

иностранных языках и языках тюркских народов. Будут сняты

документальные фильмы о жизни и творчестве великого поэта. В Штаб-квартире ЮНЕСКО состоится Международная научная конференция с участием известных абаеведов и гала-концертом лучших творческих коллективов Казахстана. Международная конференция, посвященная юбилею, состоится в столице. Министерством культуры и акиматами также запланированы театральные постановки, музейные экспозиции, книжные выставки, творческие конкурсы и фестивали, айтысы, экспедиции, челленджи, флешмобы и множество других мероприятий по популяризации наследия великого мыслителя. ГАТОБ им. Абая выступит с оперой «Абай» в Турции, России и Китае.

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Во всех школах страны будут проходить открытые уроки, конкурсы сочинений и выразительного чтения стихов и слов назидания. Победители и лауреаты Общереспубликанской олимпиады среди школьников на лучшее знание творчества Абая станут обладателями 50 грантов для обучения в ЕНУ им. Гумилева и КазНУ им. аль-Фараби. Они примут участие в проводимом впервые торжественном «Бале Абая» в столице страны.

Конкурсы на лучшую методику преподавания творчества Абая состоятся также среди учителей и преподавателей. «Абаевские чтения», конференции и симпозиумы, поэтические и литературные фестивали, конкурсы и олимпиады будут проходить во всех вузах страны. Для систематизации научной работы при ЕНУ будет создана «Академия Абая», а также увеличены научные гранты по абаеведению.

Планируется выпуск целого ряда телевизионных и радиопрограмм и других медиапродуктов о жизни и творчестве великого поэта с широкой ротацией в массмедиа и сети интернет. Абай и его наследие должны занять ключевое место в деятельности творческих союзов страны. Будет создан цикл видео- и аудиолекций «Абайтану» и модернизирован портал «Абай лемі».

К юбилею будут отреставрированы мавзолейный комплекс «Абай-Шакарим», дом-музей Абая, некрополь династии Кунанбая кажы. В планах акимата области - ремонтные работы на нескольких участках дорог в Абайском районе.

Правительство должно внести проект Общереспубликанского плана по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанабайулы на рассмотрение Государственной комиссии до 1 октября 2019 года.

Также госсекретарь провел заседание по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби. В рамках юбилея планируется создание на базе КазНУ им. аль-Фараби Международного центра фарабиеведов с изданием онлайн-журнала. Начата подготовка к Международному научному симпозиуму «аль-Фараби и мировая цивилизация». Будут переведены и изданы труды великого Учителя, сняты документальные фильмы и телерадиопрограммы. Во всех вузах, научных и культурных организациях страны пройдут конференции, симпозиумы, семинары и множество других образовательно-культурных акций, призванных популяризировать наследие выдающегося сына нашего народа.