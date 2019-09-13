Efes Kazakhstan внедряет в отрасль технологические инновации

Вчера, 07:56

Efes Kazakhstan первым и пока единственным на локальном рынке запустил продукцию, оснащенную инновационной технологией Ecocap® – алюминиевая защитная крышка на банках, основная функция которой – обеспечение стандартов гигиены и защита продукта от пыли и грязи. Защитная крышка изготовлена из полностью перерабатываемого алюминия. Efes Kazakhstan, являясь флагманом пивоваренной отрасли, уделяет большое внимание заботе о потребителе, постоянно внедряя на рынок различные запатентованные и доказавшие свою эффективность на глобальном рынке инновации.

Что же касается аналитики в отрасли, производство пива в Казахстане показывает положительную динамику три года подряд. Объем производства в 2018 году увеличился на 4,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 59,2 млн декалитров. Основные казахстанские производители – два крупных игрока Efes Kazakhstan и Carlsberg Kazakhstan, и несколько участников рынка поменьше, в числе которых - «Арасан», «Шымкентпиво», «Первый Пивзавод».

По данным ритейл аудита АС Нильсен Казахстан, сегодняшний лидер пивного рынка – Efes Kazakhstan с долей 51,6% от общего объема продаж. Компания упрочила свою позицию, увеличив за последний год рыночную долю на 0,6%. Исследование Nielsen оценивало и структуру продаж пива в разрезе ценовых сегментов. В премиум-сегменте Efes Kazakhstan занимает 63%, в среднеценовом сегменте - 59,8%, в сегменте супер-премиум - 45%. Компания остается лидером и в сегменте бутылочного пива, где доля компании составляет 58%. В баночном сегменте - чуть меньше половины всего объема продаж. В целом, в сегменте светлого пива у компании – 52,7%, 78% - в сегменте мягкого пива и 88,8% – в сегменте нефильтрованного пива. Это данные AC Nielsen за январь-июль 2019 года.

По данным экспертов, Efes Kazakhstan сохраняет лидирующие позиции на отечественном рынке пива девятый год подряд.