McDonald's купил разработчика голосовых технологий

Вчера, 07:51

McDonald's объявила о покупке стартапа Apprente, который специализируется на разработке голосовых технологий на основе ИИ для предприятий. Сумма сделки не раскрывается. Команда Apprente станет частью нового подразделения McD Tech Labs. Компания всё больше опирается на технологии искусственного интеллекта для увеличения продаж, пишет vc.ru со ссылкой на Bloomberg.

Названы самые дорогие розничные брендыНа первом этапе McDonald's будет использовать технологии Apprente в «МакАвто» — робот будет принимать заказы и передавать их на кухню. Система уже тестируется в нескольких ресторанах сети в Чикаго, добавляет Bloomberg. Агентство отмечает, что внедрение системы позволит ускорить обработку заказов.

Apprente основана в 2017 году в Калифорнии. По данным Crunchbase, всего стартап привлёк 4,8 млн долларов инвестиций. Штат компании составляет менее 20 человек.

Это третья технологическая сделка McDonald's за полгода, указывает Bloomberg. В марте 2019 года сеть купила стартап Dynamic Yield для создания динамического меню, а в апреле McDonald's инвестировала в маркетинговую платформу Plexure.