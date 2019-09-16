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Аналитики: Нефть может подорожать до $100 после событий в Саудовской Аравии

16-09-2019, 07:32
Аналитики: Нефть может подорожать до $100 после событий в Саудовской Аравии


Баррель черного золота может подорожать до 100 долларов, если Саудовская Аравия не сможет быстро восстановить добычу после атаки на нефтяные объекты. Так считают аналитики, опрошенные Reuters.

Боб Макнелли из Rapidan Energy считает, что цены на нефть подскочат минимум на 15–20 долларов за баррель в течение недели, а если Эр-Рияду не удастся ликвидировать последствия атаки дронов в течение 30 дней, то стоимость нефти может превысить 100 долларов.

Грег Ньюман из Onyx Commodities ждет, что фьючерсы на Brent вырастут на 2 доллара за баррель при открытии торгов в понедельник и закроются повышением на 7–10 долларов. Кристиан Малек из JPMorgan полагает, что цены вырастут на $3–5 за баррель в краткосрочной перспективе. В течение следующих трех месяцев он ожидает рост цен до 80–90 долларов за баррель.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

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