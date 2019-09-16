Банк Японии думает о снижении ставки

16-09-2019, 07:59

Японский центробанк все более становится расположенным к дальнейшему понижению и так отрицательных ставок из-за глобальных рисков, которые вынуждают мировые ЦБ дальше смягчать политику, заявили источники издания The Wall Street Journal. Как отмечается, если Банк Японии пойдет на эту меру, то ему будет необходимо искать варианты предотвращения резкого снижения доходности долгосрочных облигаций. Это позволит страховым компаниям и пенсионным фондам с большей легкостью поддерживать окупаемость своих инвестиций, пишет vestifinance.ru.

На фоне замедления роста мировой экономики и напряженности в торговых отношениях Европейский центральный банк (ЕЦБ) ранее понизил ключевую процентную ставку до -0,5% и возобновил программу скупки облигаций.

Федеральная резервная система США на заседании 17-18 сентября также, по всей вероятности, снизит ключевую ставку, которая сейчас находится в диапазоне 2-2,25%. Большинство инвесторов ожидают ее понижения на 0,25%, тогда как президент Дональд Трамп призывает опустить ключевую ставку до нуля или ниже.

ЕЦБ снизил ставку

«Для Банка Японии сейчас очень подходящее время, чтобы начать обдумывать детали возможных стимулирующих мер», - отмечает один из источников, знакомых со стратегией центрального банка.

Изменения будут производиться не сразу. На ближайшем заседании 18-19 сентября правление Банка Японии, вероятно, не будет менять свою политику ввиду относительно хорошего состояния национальной экономики и стабильности рынков, сообщают осведомленные лица.

Как писали «Вести.Экономика», ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания объявил о снижении ставки по депозитам и о возобновлении скупки облигаций, чтобы стимулировать экономику еврозоны. Ставка по депозитам была снижена на 10 базисных пунктов до минус 0,5% годовых. При этом регулятор оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых. Отмечалось, что это решение совпало с прогнозами аналитиков.

«В настоящее время совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешних или более низких уровнях, до тех пор пока он не увидит, что прогноз по инфляции устойчиво приближается к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования, и такое сближение последовательно отражается в динамике базовой инфляции», - говорилось в сообщении ЕЦБ.